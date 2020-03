Trump: New York'u zorlu haftalar bekliyor Trump: New York'u zorlu haftalar bekliyor ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkez üssü olan New York'un, virüs ile mücadelede ciddi bir "sorun" olduğunu belirterek, "New York'u zorlu haftalar bekliyor" dedi. Trump "Birçok insan işine geri dönmek istiyor. Aceleyle bir şey yapmak istemiyorum. Bilim insanları ve kabine üyeleriyle tekrar görüşüp bir karara varacağız. Yine de bu önlemler ne kadar uzarsa, ekonomimiz o kadar kötüye gider" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi 26 Mart 2020, 07:37 Son Güncelleme: 26 Mart 2020, 07:50 AA