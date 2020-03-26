Dünya ABDde koronavirüs salgınında ikinci Türk hayatını kaybetti
KORONAVİRÜS

ABD’de koronavirüs salgınında ikinci Türk hayatını kaybetti

ABD’nin New Jersey eyaletinin Paterson kentinde yaşayan bir Türk vatandaşı daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bu gelişmeyle birlikte ABD'de hayatını kaybeden Türklerin sayısı 2'ye yükselmiş oldu.

Haber Merkezi İHA
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ABD'nin New Jersey eyaletinin Paterson kentinde yaşayan 80 yaşındaki E.K.’nin koronavirüs salgınından dolayı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.

ABD'DE TOPRAĞA VERİLECEK

  • Koronavirüsten hayatını kaybeden 80 yaşındaki E.K.’nin Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) toprağa verileceği belirtildi. E.K.’nin Paterson kentinde kılınacak cenaze namazına koronavirüs salgınından dolayı sadece aile yakınlarının katılacağı açıklandı.

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde korona virüs salgınında dün hayatını kaybeden 44 yaşında 3 çocuk annesi B.G.’nin cenazesinin New York eyaletinde toprağa verileceği öğrenildi.

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