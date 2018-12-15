Dünya Trump özel kalem müdürlüğüne vekaleten atama yapacak
AMERİKA

Trump özel kalem müdürlüğüne vekaleten atama yapacak

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü Mick Mulvaney'i vekaleten özel kalem müdürlüğüne atayacağını duyurdu.

AA
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, görevinden ayrılacağı açıklanan Özel Kalem Müdürü John Kelly'nin yerine Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü Mick Mulvaney'i vekaleten atayacağını duyurdu.

Atamaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Trump şu ifadeleri kullandı:

Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü Mick Mulvaney'nin, ülkemize özveriyle hizmet eden John Kelly'nin yerine geçecek isim olduğunu açıklamaktan mutluluk duyuyorum. Mick yönetimde olağanüstü işler yaptı. ABD'yi yeniden büyük yapmaya çalışırken, Mulvaney ile çalışmayı dört gözle bekliyorum.

Öte yandan, Kelly'nin yıl sonuna kadar görevinde olacağını belirten Trump, "O gerçek bir kahraman ve ona hizmetleri için şahsen teşekkür ediyorum." dedi.

Mick Mulvaney

Güney Carolina'lı ilk Cumhuriyetçi

  • Trump'ın başkanlık koltuğuna oturduğu 2016 yılında Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü'lüğüne aday gösterilen ve adaylığı Senato tarafından 51'e 49 onaylanan Mulvaney, 1883'ten beri ABD'nin Güney Carolina eyaletinden Temsilciler Meclisine seçilen ilk Cumhuriyetçi siyasetçi ünvanını almıştı.

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