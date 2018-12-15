Dünya Beyaz Saraydan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama Mutabıkız
AMERİKA

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama: Mutabıkız

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın telefon görüşmesine ilişkin "İki lider, Türkiye ve ABD'nin Suriye'deki güvenlik endişeleri ve teröre karşı mücadele de dahil ikili meseleleri ele aldı. İki başkan, Suriye'de her iki ülkenin de güvenlik hedeflerinin gerçekleştirilmesi için koordinasyona devam etme konusunda mutabık kaldı" dedi.

AA
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki telefon görüşmesine ilişkin, "İki başkan, Suriye'de her iki ülkenin de güvenlik hedeflerinin gerçekleştirilmesi için koordinasyona devam etme konusunda mutabık kaldı." açıklamasını yaptı.

Sözcü Sanders, Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sanders, açıklamasında, "Bugün Başkan Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü. İki lider, Türkiye ve ABD'nin Suriye'deki güvenlik endişeleri ve teröre karşı mücadele de dahil ikili meseleleri ele aldı. İki başkan, Suriye'de her iki ülkenin de güvenlik hedeflerinin gerçekleştirilmesi için koordinasyona devam etme konusunda mutabık kaldı." ifadelerini kullandı.

Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Trump'a, Türkiye’nin PKK/PYD/YPG terör örgütünün varlığı ve eylemlerinden kaynaklanan meşru güvenlik endişelerini aktardığı kaydedilmişti. Ayrıca iki liderin, Suriye bağlamında daha etkin bir koordinasyon sağlanması konusunda mutabakata vardığı belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump görüştü
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump görüştü

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