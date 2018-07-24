Dünya Trump Rusya bir sonraki seçimlerde Demokratları destekleyecek
AMERİKA

Trump: Rusya bir sonraki seçimlerde Demokratları destekleyecek

Trump: Rusya bir sonraki seçimlerde Demokratları destekleyecek

ABD Başkanı Trump, ABD'de yapılacak bir sonraki seçimlerde Rusya'nın, Demokratların lehine seçimlere müdahale etmeye çalışabileceğini belirterek, "Kesinlikle Trump'ı istemiyorlar!" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Trump
ABD Başkanı Trump

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya'nın bir sonraki seçimlere müdahale edebileceği yönünde uyarıda bulundu.

Trump, paylaşımında "Rusya'nın gelecek seçimlere etki etmek için çaba göstereceğine dair çok ciddi kaygılarım var. Benden daha fazla hiçbir Başkanın Rusya'ya karşı daha sert olmadığını göz önünde bulundurursak, sert bir şekilde Demokratları destekleyeceklerdir. Kesinlikle Trump'ı istemiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de özellikle Demokratlar, Rusya'nın, Trump'ın kazandığı başkanlık yarışında seçimlere müdahale ettiği yönündeki tartışmayı devam ettiriyorlar.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya geldiği zirvede yaptığı açıklamalar yüzünden ABD'de Kongre ve medya tarafından sert şekilde eleştirilmişti.

Kendisinin Rusya ile yakın ilişki içerisinde olduğu yönündeki eleştirileri ciddiye almayan Trump, Rusya Devlet Başanı Vladimir Putin'i, sonbaharda Washington'a gelmesi için davet ettiğini duyurmuştu.

Suriye'de ortak çalışma kararı aldılar
DÜNYA
Suriye'de ortak çalışma kararı aldılar

Kanada'ya 'PKK' uyarısı

Kanada'ya 'PKK' uyarısı
Trump: Beni istemiyorlar

Trump: Beni istemiyorlar

ABD Başkanı Trump, Rusya eleştirilerine yanıt verdi.
CHP'de imzalar toplandı

CHP'de imzalar toplandı

CHP'de kurultay için gerekli imzalar toplandı.
ABD'ye yaptırım tepkisi

ABD'ye yaptırım tepkisi

Çavuşoğlu, İran'a yönelik yaptırımlarla ilgili konuştu.
Çipras'ı aradı

Çipras'ı aradı

​Erdoğan, Türkiye'nin yardıma hazır olduğunu söyledi.
Gündüzü geceye çevirdi

Gündüzü geceye çevirdi

​İstanbul'daki kara bulutlar şehri karanlığa gömdü.
Sürpriz faiz kararı

Sürpriz faiz kararı

Merkez Bankası ​beklentileri boşa çıkardı.
Enflasyon mesajı

Enflasyon mesajı

G-20 sonrası İstanbul'da peş peşe ikinci toplantı.

Eğitime üçlü formül

Eğitime üçlü formül

​2 ay içinde yeni dönemim kodları netleşecek.
'21 gün'kaldırılacak mı?

'21 gün'kaldırılacak mı?

Başkan Erdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması.
Muayeneyi reddedipdoktora saldırdı

Muayeneyi reddedipdoktora saldırdı

​Adana'da darp edilen doktor yoğun bakımda.
Komşu yanıyor

Komşu yanıyor

​60 kişinin öldüğü yangında can kayıplarının artmasından endişe ediliyor.
'İran terörsaldırıları planlıyor'

'İran terörsaldırıları planlıyor'

​Pompeo'dan İran hakkında yeni iddia.
Rekor kira

Rekor kira

​25 yıl boyunca devlete ödenecek.
'Gözlerinden öpüyorum'

'Gözlerinden öpüyorum'

​Mesut Özil ile görüşen Erdoğan'dan ilk açıklama.
Sonuçlar açıklandı

Sonuçlar açıklandı

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması tamamlandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.