Trump: Seçilmiş kişi benim

ABD Başkanı Donald Trump sürpriz çıkışları ve kararları ile dünya kamuoyunu şaşırmaya devam ediyor. Hafta içinde Danimarka Başbakanı’nın Grönland konusunda kendisini eleştirmesinin ardından bu ülkeye ziyaretini iptal eden Donald Trump, önceki gün de kendisini “seçilmiş kişi” ilan etti. Trump, ABD medyasına yaptığı açıklamada, ülkesinin Çin ile devam eden Ticaret Savaşı’nda zaferi kazanmak için ‘seçilmiş kişi’ olduğunu söyledi ve “Birinin bunu yapması gerekiyordu” dedi.

“İSRAİL’İN KRALI”

Beyaz Saray’da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Donald Trump, Çin’e yönelik hamlelerinin ‘kendisinden öncekilerin sebep olduğu karışıklığı temizlemekten ibaret olduğunu’ söyledi. Trump, “Bazıları bunun ‘Trump’ın Ticaret Savaşı’ olduğunu söylüyor, bu benim ticaret savaşım değil. Bu, çoğu diğer ABD Başkanının uzun zaman önce yapması gereken bir şeydi” ifadelerini kullandı. Kendisinden önceki ABD Başkanlarını da eleştiren Trump, “Birinin bunu yapması gerekiyordu, ben seçilmiş kişiyim. Bu yüzden ticarette Çin’i aldım ve biliyor musunuz, kazanıyoruz” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta başında da kendisine yönelik ‘İsrail’in Kralı’ ve ‘Tanrı’nın ikinci kez gelişi’ gibi nitelemelerini aktardığı muhafazakar yazara teşekkür etmiş ve Twitter hesabında paylaşmıştı. Trump’ın, ABD’li muhafazakar yazar ve radyo programcısı Wayne Allyn Root’un sözlerini aynen aktarması şaşkınlıkla karşılanmıştı.

YA HERKESİ TROLLÜYOR YA DA...

Trump’ın kendisini “seçilmiş kişi” ilan eden sözleri ABD ana akım medyasında Evanjelik seçmen tabanına olan bağımlılığı ve komplo teorilerine düşkünlüğü ile değerlendirildi. Amerika merkezli CNN internet sitesinin Trump’ın açıklamasına ilişkin, “Ya herkesi trollüyor ya da gerçekten Tanrı gibi olduğuna inanıyor” başlığını attığı haber analiz yayınlaması ise dikkat çekti.

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Avrupa’ya DEAŞ resti



Öte yandan ABD Başkanı Trump, Avrupa ülkelerine de DEAŞ resti çekti. Trump, ABD’nin kontrolünde tutuklu bulunan DAEŞ’in yabancı savaşçılarının vatandaşı oldukları Avrupa ülkeleri tarafından geri alınması gerektiğini belirtti. Trump, “Elimizde binlerce DAEŞ mensubu var ve Avrupa bunları almak zorunda. Eğer almazlarsa onları geldikleri ülkelere göndermekten başka seçeneğim kalmayacak. Bu ülkeler de Almanya, Fransa ve diğerleri” dedi. Trump, ABD’nin bu kişileri 50 yıl boyunca Guantanamo’ya kapatıp masraflarına katlanmayacağını belirtti. 50 farklı ülkeden binlerce DAEŞ mensubu ve aileleri Suriye’nin kuzeydoğusundaki cezaevlerinde tutuluyor. 2 bin civarında tutuklu Batı Avrupa ülke vatandaşlarından oluşuyor.

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