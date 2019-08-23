Dünya Trump Seçilmiş kişi benim
AMERİKA

Trump: Seçilmiş kişi benim

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Çin ile ticaret savaşında “seçilmiş kişi” olduğunu iddia etti. Beyaz Saray’da basın mensuplarına konuşan Trump, kendisinden önceki ABD Başkanlarını eleştirerek, ülkesinin Çin ile devam eden ticaret savaşında zaferi kazanmak için ‘seçilmiş kişi’ olduğunu söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra ABD Başkanı Trump pekçok kez Evanjelik Hristiyan liderleri Beyaz Saray’da ağırladı.
Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra ABD Başkanı Trump pekçok kez Evanjelik Hristiyan liderleri Beyaz Saray’da ağırladı.

ABD Başkanı Donald Trump sürpriz çıkışları ve kararları ile dünya kamuoyunu şaşırmaya devam ediyor. Hafta içinde Danimarka Başbakanı’nın Grönland konusunda kendisini eleştirmesinin ardından bu ülkeye ziyaretini iptal eden Donald Trump, önceki gün de kendisini “seçilmiş kişi” ilan etti. Trump, ABD medyasına yaptığı açıklamada, ülkesinin Çin ile devam eden Ticaret Savaşı’nda zaferi kazanmak için ‘seçilmiş kişi’ olduğunu söyledi ve “Birinin bunu yapması gerekiyordu” dedi.

“İSRAİL’İN KRALI”

Beyaz Saray’da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Donald Trump, Çin’e yönelik hamlelerinin ‘kendisinden öncekilerin sebep olduğu karışıklığı temizlemekten ibaret olduğunu’ söyledi. Trump, “Bazıları bunun ‘Trump’ın Ticaret Savaşı’ olduğunu söylüyor, bu benim ticaret savaşım değil. Bu, çoğu diğer ABD Başkanının uzun zaman önce yapması gereken bir şeydi” ifadelerini kullandı. Kendisinden önceki ABD Başkanlarını da eleştiren Trump, “Birinin bunu yapması gerekiyordu, ben seçilmiş kişiyim. Bu yüzden ticarette Çin’i aldım ve biliyor musunuz, kazanıyoruz” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta başında da kendisine yönelik ‘İsrail’in Kralı’ ve ‘Tanrı’nın ikinci kez gelişi’ gibi nitelemelerini aktardığı muhafazakar yazara teşekkür etmiş ve Twitter hesabında paylaşmıştı. Trump’ın, ABD’li muhafazakar yazar ve radyo programcısı Wayne Allyn Root’un sözlerini aynen aktarması şaşkınlıkla karşılanmıştı.

YA HERKESİ TROLLÜYOR YA DA...

Trump’ın kendisini “seçilmiş kişi” ilan eden sözleri ABD ana akım medyasında Evanjelik seçmen tabanına olan bağımlılığı ve komplo teorilerine düşkünlüğü ile değerlendirildi. Amerika merkezli CNN internet sitesinin Trump’ın açıklamasına ilişkin, “Ya herkesi trollüyor ya da gerçekten Tanrı gibi olduğuna inanıyor” başlığını attığı haber analiz yayınlaması ise dikkat çekti.

REKLAM

  • Avrupa’ya DEAŞ resti
  • Öte yandan ABD Başkanı Trump, Avrupa ülkelerine de DEAŞ resti çekti. Trump, ABD’nin kontrolünde tutuklu bulunan DAEŞ’in yabancı savaşçılarının vatandaşı oldukları Avrupa ülkeleri tarafından geri alınması gerektiğini belirtti. Trump, “Elimizde binlerce DAEŞ mensubu var ve Avrupa bunları almak zorunda. Eğer almazlarsa onları geldikleri ülkelere göndermekten başka seçeneğim kalmayacak. Bu ülkeler de Almanya, Fransa ve diğerleri” dedi. Trump, ABD’nin bu kişileri 50 yıl boyunca Guantanamo’ya kapatıp masraflarına katlanmayacağını belirtti. 50 farklı ülkeden binlerce DAEŞ mensubu ve aileleri Suriye’nin kuzeydoğusundaki cezaevlerinde tutuluyor. 2 bin civarında tutuklu Batı Avrupa ülke vatandaşlarından oluşuyor.

Trump yönetimi dış yardımlarda 4 milyar dolarlık kesintiye gitmeyecek
DÜNYA
Trump yönetimi dış yardımlarda 4 milyar dolarlık kesintiye gitmeyecek

Evangelistler Trump için böyle dua etmişti
OYNAT 01:00
Evangelistler Trump için böyle dua etmişti
ABD Başkanı Donald Trump, başkan olmadan önce New York'ta, Evanjelistlerin Hristiyan kadın bir vaiz ile hahamın seçimi kazanması için ettiği dua ritüeline katılmıştı. Görüntülerde, Trump'ın yanında bulunan Evanjelik Haham Kirt Schneider, eliyle Trump'ın yüzünü kapatarak dua ettiği görülüyor.


Ekuban 3-1 AEK

Ekuban 3-1 AEK

​Trabzonspor, Ekuban'ın şov yaptığı maçta turu araladı.
Temizlik bahanekum hırsızlığı şahane

Temizlik bahane
kum hırsızlığı şahane

Devlet hazinesi ve yasal olarak çalışan şirketler zarara uğratılıyor.
HDPliler oğlunudağa kaçırdı

HDP'liler oğlunu
dağa kaçırdı

Acılı anne HDP binası önünde eyleme başladı.
18. yıla özel marş

18. yıla özel marş

AK Parti sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Bir ay kapalı olacak

Bir ay kapalı olacak

Anadolu otoyolunda yenileme çalışması yapılacak.
Gereken dersi veririz

Gereken dersi veririz

Erdoğan'dan Kıbrıs Rumlarına sert uyarı.

Külliye'de<br>samimi sohbet

Külliye'de
samimi sohbet

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyam ikizlerini kabul etti.
Bitmeyen tatile<br>yeni bahane

Bitmeyen tatile
yeni bahane

Sel yaşanırken Bodrum'da tatil yapan İmamoğlu kendini savundu.
Polise saldırdığı görüntü ortaya çıktı!

Polise saldırdığı görüntü ortaya çıktı!

Demir tabure attıkları polisi, şiddet kullanmakla suçladılar.
Manisa'yı mı seçti?

Manisa'yı mı seçti?

Bakan Pakdemirli'den heyecanlandıran açıklama.
8 numaralı gözlem<br>noktamız da hedefte

8 numaralı gözlem
noktamız da hedefte

Morik'in ardından Sırman'daki üssümüz de çevreleniyor.
Kamu işçisi ile hükümet anlaştı

Kamu işçisi ile hükümet anlaştı

​2019 yılı için yüzde 8+4 zam verilecek.
Bize linç yapılıyor

Bize linç yapılıyor

İşten çıkarılanlar İBB önünde açıklama yaptı.
Edremit alev alev

Edremit alev alev

Yangın yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.
Heyelan 6 evi yıktı

Heyelan 6 evi yıktı

​Aşırı yağış sonrası 6 aile dehşeti yaşadı.
Han Şeyhun'u<br>ele geçirdi

Han Şeyhun'u
ele geçirdi

Rusya'nın desteğiyle ilçeye giren Esed güçleri hakimiyeti aldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.