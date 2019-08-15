Dünya Trump Şiye çağrıda bulundu İstersen çözeriz
ASYA

Trump Şi'ye çağrıda bulundu: İstersen çözeriz

Trump Şi'ye çağrıda bulundu: İstersen çözeriz

Hong Kong'da hüküm giyen veya haklarında suçlama iddiaları bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdari Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı ve buna karşı yapılan protestolarla ilgili açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Trump, "Hiç şüphem yok ki eğer Devlet Başkanı Şi, Hong Kong sorununu hızlı ve insani bir şekilde çözmek isterse bunu yapabilir" dedi.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in istemesi halinde Hong Kong meselesini "hızlıca ve insani şekilde" çözebileceğini ve bu konuda görüşebileceklerini söyledi.

ABD Başkanı Trump, Hong Kong'da devam eden olaylarla ilgili olarak Çin Devlet Başkanı Şi'ye çağrıda bulundu.

Trump, Twitter hesabından, "Çin elbette bir anlaşma yapmak istiyor, ancak önce Hong Kong ile insani bir şekilde ilgilensinler!" yorumunu yaptı.

Çin Devlet Başkanı Şi'yi çok iyi tanıdığını kaydeden Trump, "Kendisi, halkı tarafından çok saygı duyulan büyük bir lider. Hiç şüphem yok ki eğer Devlet Başkanı Şi, Hong Kong sorununu hızlı ve insani bir şekilde çözmek isterse bunu yapabilir. (Bu konuda) Bir görüşme yapalım mı?" ifadelerini kullandı.

Hong Kong protestolarla gündemde

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Hong Kong'da hüküm giyen veya haklarında suçlama iddiaları bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdari Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı ve buna karşı yapılan protestolarla dünya gündeminin ilk sıralarında yer alıyor.

  • Söz konusu yasa tasarısının görüşülmesi, protestolar nedeniyle 15 Haziran'da askıya alınırken, gösterilerine devam eden protestocular ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıklamıştı.

Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda iki gün uçuşların durdurulmasına neden olan gösteriler yapılmış, protestocularla polis arasında çatışma çıkmasının ardından uçuşlar yeniden başlamıştı.

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