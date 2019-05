Trump ve Pelosi arasında ''akıl sağlığı'' atışması

ABD Başkanı Donald Trump ve Temsilciler Meclisinin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, birbirlerine ''akıl sağlığının yerinde olmadığı'' yönünde hakaretlerde bulundu.

Trump'ın, kendisine "Rusya soruşturmasının üstünü örttüğü'' suçlamasını yönelten Pelosi'ye sert tepki göstermesiyle başlayan atışma, ikili arasında hakaretler içeren söz düellosuna dönüştü.

Pelosi, Trump'ın kendisi ve bazı Demokrat vekillerle Beyaz Saray'da yaptığı görüşmeyi Rusya soruşturmasına tepki gösterip yarıda kesmesinin ardından, ''ülkenin iyiliği'' için Trump'ın ''dengesiz'' davranışlarına ailesinin müdahale etmesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

He's distracting from House Democrats' great accomplishments #ForThePeople, from his cover-ups, and unpopularity.



We repeat, we wish that his family or his Administration or his staff would have an intervention for the good of the country. pic.twitter.com/VikvSPGaEW — Nancy Pelosi (@TeamPelosi) 24 Mayıs 2019

Trump cevap verdi

Trump ise cevap vermekte gecikmediği Pelosi için ''deli'' ve ''işe yaramaz'' ifadelerini kullanarak, uzun süredir izlediği Pelosi'nin eskisi gibi olmadığını ve akıl sağlığını yitirdiğini belirtti.

Nancy Pelosi ise bunun üzerine Trump'a Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Pelosi, ironik paylaşımında, ''Son derece istikrarlı dahi, ne zaman başkan gibi davranmaya başlarsa o zaman kendisiyle altyapı, ticaret ve diğer konular üzerinde çalışmaya başlayacağım.'' dedi.

Trump ve Pelosi arasında yaşanan atışma ABD medyasında ise ''hakaretler hava uçuşuyor'', ''ülkenin seçilmiş en üst düzey yetkilileri birbirlerinin akıl sağlığını sorguluyor'' şeklinde yer aldı.