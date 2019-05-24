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Dünya Demokratlarla köprüleri attı
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AMERİKA

Demokratlar’la köprüleri attı

ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat Parti ile köprüleri attı. Demokrat Partili Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin kendisiyle ilgili “üzerini kapatma çalışmasına giriştiği” şeklindeki suçlamasını “Ben hiçbir şeyin üzerini örtmem” diyerek yanıtladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​​ABD Başkanı Donald Trump
​​ABD Başkanı Donald Trump

Başkan Trump, hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında bazı Kongre celplerine uymamak ve eski baş avukatı Don McGahn gibi bazı önemli isimlerin Kongre’deki oturumlarda ifade vermeye çıkmamasını istediği için Demokratlar’ın hedefi oluyor.

Trump Beyaz Saray’da Demokratlar’la altyapı çalışmaları konusunda yapılması planlanan ancak kısa kestiği toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, “düzmece” soruşturmalara son vermedikleri sürece hiçbir konuda Demokratlar’la müzakere masasına oturmayacağını söyledi.

  • Trump, önceki gün Beyaz Saray'da Demokratlar’la yapacağı alt yapı toplantısına girmesiyle çıkması bir olmuştu. Trump, Demokratlar’ın soruşturmaları sonlandırmadığı sürece onlarla altyapı da dahil hiçbir konuda masaya oturmayacağını kaydetti. Pelosi, “ABD başkanı ve ABD için dua ediyorum” ifadesini kullandı.

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