120 bin askerin ilk paketi mi?

ABD, İran bahanesiyle bir kez daha Ortadoğu’ya asker yığacak. Reuters ve AP’nin haberine göre Pentagon, bölgeye 5 bin ila 10 bin arasında takviye askeri güç göndermek için Beyaz Saray’a bir plan sunacak. The New York Times gazetesi daha önce güncellenen planlar dahilinde 120 bin askerlik bir gücün hazırlandığını duyurmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) İran tehdidine karşı Ortadoğu’ya 5 bin ila 10 bin ek asker gönderme planını Beyaz Saray’a sunacağı iddia edildi. Plan dahilinde Patriot sistemleri ve gemi takviyesini de içerdiği belirtildi. Reuters’ın haberine göre 5 bin ek asker gönderme talebi görev alanı batıda Mısır’dan doğuda Pakistan’a kadar uzanan ve 20 ülkeyi kapsayan Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM) geldi.

AP’nin haberine göre ise Ortadoğu’ya gönderilmesi planlanan asker sayısı 10 bin. Ek birlik gönderme planının dün Beyaz Saray’a sunulması bekleniyordu. Öte yandan Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bu hafta Kongre yetkililerine ABD’nin İran ile savaşa girmek istemediğini ve tansiyonu düşürmeye çalıştığını aktarmıştı.

GÜVENLİĞİ SAĞLAMA BAHANESİ

ABD’li yetkililer ek asker talebiyle ilgili kesin kararın henüz verilmediğini, bu talebin tamamıyla ya da kısmen kabul edilebileceğini aktardı. Ajansların ismi açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberlere göre bu talep İran’dan gelen yeni bir tehditle ilgili olmamakla birlikte bölgede güvenliği sağlamlaştırmayı amaçlıyor.

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PATRIOTLAR VE SAVAŞ GEMİLERİ

AP’nin haberine göre yetkililer gönderilecek birliklerin savunma gücü olacağını ve bu kapsamda bölgedeki Patriot füzelerinin arttırılmasının ve İran’ı daha iyi gözlemleyebilmek için bölgeye daha fazla savaş gemisi gönderilmesinin de gündeme gelebileceğini söyledi. ABD’li yetkililer İran’ın oluşturduğu tehdit ile ilgili detay açıklamazken, İran tarafının küçük teknelere füze yükleyebileceğini kaydetti.

ŞAHİNLERİN PLANI

Amerikan New York Times gazetesi, geçen hafta ABD’nin, Beyaz Saray’da John Bolton liderliğindeki şahin ekibin talimatıyla güncellenen planlar doğrultusunda Ortadoğu’ya 120 bin asker göndermeyi planladığını yazmıştı. Pentagon’un 10 bin asker talebinin söz konusu planla ilişkili olabileceği değerlendiriliyor.



Tayvan Boğazı’nda hareketlilik

Tayvan Savunma Bakanlığı, ABD’ye ait iki savaş gemisinin, dün Tayvan Boğazı’ndan geçiş yaptığını duyurdu. Bakanlık, ABD gemilerinin Tayvan Boğazı’ndan geçme özgürlüğünün bulunduğunu belirtti. ABD’ye ait iki savaş gemisi geçen yıl temmuz ve ekim aylarında ve geçen ay da Tayvan Boğazı’ndan geçmişti. Pekin yönetimi, “Tek Çin” ilkesini benimseyerek Çin’i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan’ın, bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceğini belirtiyor.