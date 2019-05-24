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ANKARA

ABD’nin sözcüsü!

Türkiye’nin hava savunmasını güçlendirecek S-400’ler, ABD ve bazı NATO ülkeleri gibi CHP’yi de rahatsız ediyor. NATO ile Türkiye arasında bir komisyon kurulmasını isteyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, “Bu komisyon çalışmalarını bitirene kadar S-400’lerin konuşlandırılmasının ertelenmesini öneriyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz

Türkiye'nin hava savunmasını etkin biçimde güçlendirip Ege ve Doğu Akdeniz'de hakimiyetini pekiştirecek S-400'ler, ABD ve bazı NATO ülkeleri gibi CHP'yi de korkuttu. Anamuhalefet partisi, Türkiye'ye yaptırım isteyen ABD'li senatörlerle aynı dili konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, NATO ile Türkiye arasında bir komisyon kurulmasını isteyerek, komisyon çalışmalarını bitirinceye kadar S-400 alımının durdurulmasını istedi.

Çeviköz, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD ile kurulmasını önerdiği askeri komisyonun NATO ile Türkiye arasında kurulması daha uygun olacaktır. Bu komisyon çalışmalarını bitirene kadar S-400'lerin konuşlandırılmasının ertelenmesini öneriyoruz" dedi.

S-400'lerin F-35 uçaklarına tehdit teşkil etmediğini kanıtlamak için Washington ile ortak komisyon kurulmasını isteyen Ankara, ısrarlarına rağmen muhatabından olumlu bir cevap alamamıştı. Sözkonusu komisyonun NATO ile kurulmasını isteyen CHP'li Çeviköz, ABD öncülüğündeki NATO'da S-400'lere ilişkin neyin araştırılacağı konusuna açıklık getirmedi.

Doğu Akdeniz'de Türkiye aleyhine gelişen dengelerin diploması ve uzlaşma yoluyla çözülmesinin doğru olacağını da ileri süren Çeviköz, İsrail-Güney Kıbrıs-Mısır-Yunanistan cephesiyle diyalog önererek "Türkiye aleyhine olan mevcut durumun değişmesi için Türkiye'nin Şam, Tel Aviv ve Kahire'deki büyükelçileri tekrar göreve gönderilmelidir" diye konuştu.

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