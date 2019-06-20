Dünya Trumpın Suudi Arabistana silah satışını engelleyen yasa tasarısı kabul edildi
AMERİKA

Trump'ın Suudi Arabistan'a silah satışını engelleyen yasa tasarısı kabul edildi

ABD Senatosu, Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a yapmayı planladığı silah satışını engelleyecek yasa tasarısını kabul etti.

Haber Merkezi AA
Arşiv: ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman
Arşiv: ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a yapmayı planladığı silah satışını engelleyecek yasa tasarısını kabul etti.

Senato'daki oylamada 45 "hayır" oyuna karşılık 53 "evet" oyuyla geçen tasarıya, hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi senatörlerin destek vermesi dikkati çekti.

Bazı senatörler tarafından oylama öncesi yapılan açıklamalarda, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğunda öldürülmesinin göz önünde bulundurulacağı ve Suudi yönetiminin bundan sorumlu tutulması gerektiği belirtildi.

Trump, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliği (BAE) gibi bazı ülkelere 22 ayrı silah satışı için Kongre onayını "bypass" eden acil durum yetkisini kullanma kararı almıştı. Bu karar, Kogrenin her iki kanadı Temsilciler Meclisi ve Senato tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Öte yandan, nisan ayında ABD Kongresinden geçen benzer bir yasa tasarısı Trump tarafından veto edilmişti.

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