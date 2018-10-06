Dünya Trumpın Yüksek Mahkeme adayına Senatodan onay
AMERİKA

Trump'ın Yüksek Mahkeme adayına Senato'dan onay

Trump'ın Yüksek Mahkeme adayına Senato'dan onay

ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı Yargıç Brett Kavanaugh'ın üyeliği Senato'da çok az farkla onaylandı.

Haber Merkezi AA
Yargıç Brett Kavanaugh
Yargıç Brett Kavanaugh

ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı olan ve hakkındaki cinsel taciz iddialarıyla gündeme gelen Yargıç Brett Kavanaugh'ın üyeliği Senato'da çok az farkla onaylandı.

ABD Senatosu'nda yapılan oylamada, senatörlerden 50'si Kavanaugh için olumlu oy kullanırken, 48'i de olumsuz oy kullandı.

Oylama, protestolar nedeniyle birkaç kez kesintiye uğradı.

ABD Başkanı Donald Trump da oylamanın ardından yaptığı Twitter paylaşımında, "ABD Senatosu'nu BÜYÜK ADAYIMIZ Yargıç Brett Kavanaugh'ı Yüksek Mahkeme'ye kabul ettiği için alkışlıyor ve tebrik ediyorum. Bugün ilerleyen saatlerde kendisinin atamasını imzalayacağım ve resmi olarak yemin edecek. Çok heyecanlı!" değerlendirmesinde bulundu.

Haftalardır adaylığı tartışılıyordu

Kavanaugh, hakkında cinsel taciz ve aşırı alkol tüketimiyle ilgili iddialar dolayısıyla kamuoyunda haftalardır tartışılıyordu.

Trump'ın 10 Temmuz'da Yüksek Mahkeme için adaylığını açıkladığı Washington DC Temyiz Mahkemesi Yargıcı Brett Kavanaugh, 28 Eylül'de ABD Senatosu Adalet Komitesi'nden onay almıştı.

Oylamada kilit rol oynayan Arizona Senatörü Cumhuriyetçi Jeff Flake, Genel Kurul oylamasının bir hafta geciktirilerek Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) Kavanaugh ile ilgili cinsel taciz iddialarını araştırması şartı ile Kavanaugh lehine oy kullanmıştı. FBI, Kavanaugh ile ilgili soruşturmasını tamamlayarak önceki gün raporunu Senato'ya sunmuştu.

Bu süreçte, Kavanaugh'ı cinsel tacizle suçlayan isimlerden biri olan Christine Blasey Ford, Adalet Komisyonu'nda ifade vermiş, 36 yıl önce okul partisinde Kavanaugh tarafından cinsel tacize uğradığını iddia etmişti.

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Trump'ın ve Beyaz Saray'ın başından beri destek verdiği Kavanaugh ise Ford ya da başka birine cinsel tacizde bulunmadığını öne sürmüştü.

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