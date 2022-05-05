TÜBİTAK bilim adamı bursu alıyordu ABD'de ölü bulundu: Aile olayın aydınlatılmasını istiyor.

Emre Soykök, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdikten sonra aynı üniversitede yüksek lisansını yaptı ve araştırma görevlisi oldu. Soykök, 8 ay önce ise Teksas Dallas Üniversitesi'nde doktora eğitimi için kabul alarak, ABD’ye gitti. Soykök, 21 Nisan'da üniversitenin yurdunda kaldığı odada ölü bulundu. Emre Soykök'ün ölüm haberi, Türkiye'nin Houston Başkonsolosluğu tarafından 23 Nisan gece yarısı ailesine bildirildi. Konsolosluk yetkilileri, Soykök'ün cansız bedenine 2 gün sonra ulaşıldığı ve intihar ettiğinden şüphelenildiğini, Teksas polisinin soruşturma başlattığını aileye aktardı.



'ÖLÜM HABERİNİ ALINCA İNANAMADIK'



Emre Soykök'ün cenazesi Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Altındağ ilçesindeki evlerinde taziyeleri kabul eden Emre Soykök’ün annesi Suna Soykök, oğlunun iyi bir akademisyen olmak için Amerika’ya gittiğini söyledi. Kendilerinin de ellerinden gelen yardımı yaptıklarını belirten anne Soykök, "Kendi isteğiyle hayallerini gerçekleştirmek için Amerika’ya gitti. Çocuğum iyi bir akademisyen olmak istiyordu. Dönüp vatanına milletine hizmet etmek istiyordu. Bu yolun da Amerika’dan geçeceğini düşünüyordu. İşletme finans konusunda Amerika’da eğitim almadan iyi bir akademisyen olamayacağını düşünüyordu. Hedefini de gerçekleştirmişti. Ben çocuğumu canlı gönderdim, ölüm haberini alınca, inanamadık" dedi.

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'OLUMSUZ HİÇBİR ŞEY YOKTU'



Suna Soykök, oğluyla en son ölümünden 2 gün önce mesajlaştıklarını ve 1 hafta önce de görüntülü konuştuklarını anlatarak, "Oğlum sevinçliydi, mutluydu, Avrupa’da iyi bir dergide makalesinin yayımlanacağını söylüyordu. En son görüştüğümüzde ‘anne bu başlangıç, Amerika’da da çıkaracağım makale, çalışmalarına başlayacağım’ diyordu. Çocuğumuza 26 sene emek verdik, o da biz de elimizden geleni yaptık. Bursları kazandı gitti, biz canlı gönderdik çocuğumuzu; ama cenazesi geldi. Oğlumuzda hiç olumsuz bir şey yoktu. Sürekli görüntülü konuşuyorduk. Her şeyin yolunda gittiğini söylüyordu. Ben devletimden bu olayın aydınlatılmasında bize yardımcı olmasını istiyorum. Oğlum TÜBİTAK bilim adamı bursu alıyordu. Devletimin yanımızda olmasını, bu olayı soruşturmasını istiyorum” dedi.

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'İNTİHAR ETTİĞİNE İNANMIYORUZ'



Emre Soykök’ün ağabeyi Caner Soykök ise, konsolosluk yetkililerinin 23 Nisan gece yarısını kendilerine kardeşinin ölüm haberini verdiklerini söyleyerek, "Kardeşimi 8 ay önce Dallas Teksas Üniversitesi’ne doktora öğrenimini yapması için gönderdik. Orada daha güvenli olacağını düşündüğümüz için yurtta kalmasını istedik. Bize ilk intihardan şüphelendiklerini; ama ayrıca bir cinayet soruşturmasının da yapıldığını söylediler. Biz Emre’nin intihar ettiğine inanmıyoruz. Haberi aldığımızdan bu yana 10 gün geçti, devletimizin bize yardımcı olmasını ve sürecin içine dahil olmasını istiyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAF 11 Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın talimatları doğrultusunda mülkiyeti belediyeye ait olan atıl arazilerde tarım yapılması için çalışma başlatıldı. Merkeze bağlı Konaklı köyünde Çorum Belediyesi’ne ait olan ve içerisinde su terfi istasyonunun da bulunduğu 28 yıldır atıl olarak bekleyen 80 dönüm arazi üretime kazandırıldı. Konaklı köyündeki araziye yağlık ay çiçek tohumu ekimi yapıldı. Hasat döneminde araziden elde edilecek ayçiçeğini, ay çiçek yağına dönüştürecek olan Belediye, ürünleri ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtacak. Ulaşımdan altyapıya, turizmden üstyapıya çok sayıda yatırımı hayata geçiren Çorum Belediyesi, tarımsal üretime kazandırdığı boş arazilerle hem ülke ekonomisine katkı da bulunacak hem de ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Konaklı köyündeki belediyeye ait arazide incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, üretime açılan atıl arazilerin tarımsal üretimin artırılması ve dar gelirli insanların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında katkı sunacağını söyledi. Son yıllarda özellikle gıda güvenliği konusundaki tartışmalar yaşandığına dikkat çeken Başkan Aşgın, “Ukrayna-Rusya kriziyle birlikte dünyada gıda güvenliği ve gıda teminiyle ilgili bir sorun olur mu tartışmaları başladı. Cumhurbaşkanımız “ekilmedik tarla, arazi bırakılmasın” açıklamasının ardından adeta ülkemizde tarım seferberliği başlatıldı. Çorum Belediyesi olarak mülkiyeti belediyemize ait ekilebilir ne kadar arazimiz varsa buralarda ekim yapma kararı aldık. Bunlardan bir tanesi de Konaklı köyümüzde içerisinde Su Terfi İstasyonumuz’un olduğu bölge. Burada Çorum Belediyemizin 80 dönüm bir arazisi var. 28 yıldır bu arazi ekilmiyordu. Çorum Belediyesi olarak Ukrayna-Rusya savaşını göz önünde bulundurarak ve tarımsal üretimde de farkındalığı artırmak için bu kararı aldık. Burada 3 gündür çalışma yürütülüyor. Ekim için tüm hazırlıklar tamamlandı. Bugünde ayçiçeği tohumlarımızı toprakla buluşturuyoruz” dedi. Ayçiçeğinden el edilecek ürünün yağa dönüştürülerek ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılacağını açıklayan Başkan Aşgın, “80 dönümden oluşan arazide ayçiçeğini toprakla buluşturacağız. Buradan çıkacak yaklaşık 25-30 ton yağlık ayçiçeğimizi, ay çiçek yağına çevirmek suretiyle ihtiyaç sahibi kardeşlerimize, hemşehrilerimize dağıtacağız. Bunu hem tarımsal üretimin artırılması noktasında hem de dar gelirli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması noktasında bir katkımız olacak. Bu anlamda ben bütün hemşehrilerimizi tarlaları değerlendirmeye, boş tarla ve arazi bırakmamaya ve bunları mümkün olduğunca ekmeye davet ediyorum. Çünkü tarımın, gıda teminin ne kadar önemli olduğunu son dönemlerden yakından görerek, hissediyoruz. Çorum Belediyesi olarak yaptığımız bu ve benzeri çalışmalarla tarımsal üretimin artırılması noktasında gayretimizi ortaya koyuyoruz. Ve farkındalık oluşması için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah Halil İbrahim bereketi olur. İnşallah rekoltesi yüksek ayçiçeklerimizi üretelim. Üreteceğimiz ay çiçeklerden de elde edeceğimiz yağlarımızı ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız” ifadelerini kullandı. Tarımsal üretime kazandırılan araziler ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek Tarımsal üretime kazandırılan araziler ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı ile harekete geçtiler: 28 yıl sonra ekip ücretsiz dağıtacaklar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ekilmedik bir karış alan kalmasın" çağrısına kayıtsız kalmayan Çorum Belediyesi, atıl durumdaki tarım arazileri üretime açtı. 28 yıldır atıl durumda bulunan arazilerde yetişecek ayçiçeği yağa dönüştürülerek vatandaşlara dağıtılacak.

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FOTOĞRAF 4 Serik ilçesine bağlı Boğazkent’te Serik Belediyesi tarafından hizmete sunulan halk plajındaki karavan parka gelen yüzlerce aile tatili ekonomik bir hale getirdi. Pandemi döneminde karavan ile tatil yapmak yaygın hale gelirken, birçok aile ise bu durumdan memnun kalarak aileleri ve akrabalarıyla da bayramı beraber geçirmek için bir araya geldi. Uzun zamandır göremediği oğlu ve torunuyla karavanda tatil yapma fırsatı bulan vatandaş, \"Biz de gençlikteki bayramlara özlem duyuyoruz. Belki torunlarımız da ileride karavan hayatındaki bayramlara özlem duyacak\" dedi.<br> Bayramların eskiden büyüklerin evlerinde geçirildiğini ama bu geleneğin zamanla değiştiğini belirten 65 yaşındaki Tahir Işık, \"Eskiden büyüklerin evlerinde toplanırdık ve bütün bayramımızı orada geçirirdik. Şimdi yine aynısı oluyor ama biraz daha modern çağa ayak uyduruyoruz. Evlatlarımız uzak yerden geldiler, biz ise Antalya’da oturuyoruz. Tabii ki bayramlar her zaman özlenen şeyler. Eskiye duyulan özlenen şeyler. Biz de yaşımız itibarıyla gençlikteki bayramlara özlem duyuyoruz. Belki torunlarım da karavan hayatındaki bayramlara özlem duyacak. Daha modern bir şekilde yaşamlar değişecek. Ezelden beri yaşadığım bir karavan hayatı var. Yaşıyorum da ve bunu çocuklarıma ve torunlarıma tattırmak istiyorum. Benden sonra karavanımı onlar kullansın ya da yenisini alsınlar. O ruhu onlara aşılamak istiyorum. O yüzden çok mutluyum. Burada Serik Belediyesi’nin bize sunduğu çok güzel olanaklar var. Başkanımıza çok teşekkür ederim. Geçen sene burada bunu tatmıştım. O yüzden evlatlarımı alıp karavanımla buraya geldim. Burada harika günler geçiriyoruz\" şeklinde konuştu. İstanbul’dan Antalya’ya eşi ve çocuğu ile birlikte gelen ve babasının karavanında bayram tatilini geçiren Hakan Işık, \"İstanbul’da yaşıyorum. Babam Antalya’da yaşıyor. Bayram tatili için Antalya’ya geldik. Eskiden ev ev gezer bayramda el öperdik. Burada karavanla da olmak bize iyi geldi. Hem tatil yapmış oluyoruz hem de böyle huzurlu bir ortamda stres atmış oluyoruz. Bayram birbirimizi böyle gördüğümüz zaman güzel. Onu da böyle bir imkânla buluşturunca bizim için çok iyi oldu. Aynı zamanda çok da ekonomik oldu\" diye konuştu. Pandemi dönemi sonrası artık aile ve akrabaların tatil tercihinin karavanlar olduğunu belirten Burhan Bedir, \"Bayram dolayısıyla İstanbul’dan damadım, kızım ve torunlarım geldi. Onlarla beraber zaman geçirmek için karavanla buraya geldik. Daha önce pandemide de geliyorduk, çok güzel bir yer. Daha önce karavan kültürü yoktu. Pandemi döneminde aileler ve akrabalar birbirine gitmek yerine böyle toplumdan uzak, daha güvenilir bir tatil yapmak yöntemini denediler. Bence bu şekilde tatil daha güzel\" dedi.<br><br>“Yaz-kış karavanda yaşıyoruz”<br>İstanbul’dan gelen ve yaz-kış hayatlarını karavanda geçirdiklerini anlatan Tijen Öztürk, \"Ben yaz-kış karavanda yaşıyorum. Böyle tesisler olduktan sonra daha da rahat edeceğiz. Karavan hayatı ev gibi. İnşallah bu şekilde karavan hayatı yaygınlaşır. Karavan içinde çok fazla iş yapmıyoruz, sohbet ediyoruz. Böyle bir tesiste kalmaktan çok da memnunuz\" ifadelerini kullandı. Bu bayram tatilin gözdesi oldu: 5 yıldız konforunda karavanlara yoğun ilgi Dünyanın bir çok yerinden Antalya'ya gelen tatilcilerin yeni gözdesi karavanlar oldu. Bayramı aileleriyle birlikte geçirmek için karavan tatilini seçen aileler, keyifli ve 5 yıldız konforunda bir bayram geçirmenin tadını yaşadı. BiP'te paylaş

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