Dünya Tunusta cumhurbaşkanlığı seçimi için 98 adaylık başvurusu
AFRİKA

Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimi için 98 adaylık başvurusu

Arap Baharı'nın başladığı ülke olan Tunus'ta, devrimden sonraki üçüncü dönem cumhurbaşkanlığı seçimi için 98 kişi adaylık başvuru yaptı. Adaylar arasında Başbakan Yusuf Şahid, Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi, Meclis Başkan Yardımcısı Abdulfettah Moro, eski Cumhurbaşkanı Munsif Merzuk, Anayasa Profesörü Kays Said ve medya patronu Nebil el-Karvi öne çıkıyor.

Haber Merkezi AA
Ülke hızla seçim sürecine girerken, adaylık başvuruları dün tamamlandı.
Ülke hızla seçim sürecine girerken, adaylık başvuruları dün tamamlandı.

Arap dünyasında iktidarın seçimlerle bir sonraki sahiplerine teslim edildiği tek demokrasi Tunus'ta, devrimden sonraki üçüncü dönem cumhurbaşkanlığı seçimi için 98 kişi adaylık başvurusunda bulundu.

"Arap Baharı" sürecinin ardından da demokrasi ve temel hak özgürlükler alanında büyük değişimlerin olduğu Tunus'ta halk, cumhurbaşkanı seçimi için 15 Eylül'de sandığa gidiyor.

  • Ülkede normalde cumhurbaşkanlığı seçimi kasım ayında gerçekleştirecekti ancak 93 yaşındaki Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin 27 Temmuz'da hayatını kaybetti.Bu nedenle, Afrika'nın en kuzey ucundaki Tunus'ta, anayasa gereği 90 gün içinde seçimlere gidecek şekilde harekete geçildi.

Ülke hızla seçim sürecine girerken, adaylık başvuruları dün tamamlandı.

Seçimleri yöneten Yüksek Seçim Komisyonu (YSK) şu ana kadar çoğu bağımsız 98 kişinin adaylık başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Adaylar arasında Başbakan Yusuf Şahid, Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi, eski Cumhurbaşkanı Munsif Merzuk, Nahda Hareketinin adayı Meclis Başkan Yardımcısı Abdulfettah Moro, medya patronu Nebil el-Karvi, anayasa profesörü Kays Said, Tunus Projesi Hareketi lideri Muhsin Merzuk, eski başbakanlar Hammad Cibali ve Mehdi Cuma öne çıkıyor.

Tunus yasalarına göre, bir kişinin cumhurbaşkanlığına aday olabilmesi için en az 10 milletvekili, yerel meclislerinden 40 başkan veya 10 bin seçmenin imzasını alması gerekiyor.

YSK'nin başvuruları inceledikten sonra nihai aday listelerini 30 Ağustos'ta açıklaması gerekiyor.

Tunus'ta halkoyuyla gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde propaganda dönemi 2-13 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Birinci turda adaylardan hiç birinin yüzde 50'yi geçememesi halinde ikinci tur seçimlerin en geç 3 Kasım'da düzenlenmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı seçiminin hemen ardından Tunuslular 6 Ekim'de bu kez parlamento seçimleri için sandık başına gidecek.

REKLAM

Tunus'un genç Başbakanı Şahid

Tunus'un genç Başbakanı 43 yaşındaki Yusuf Şahid, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıklayarak başvurusunu yaptı.

Tunus Meclisindeki en büyük ikinci parti Yaşasın Tunus Partisinin lideri Şahid, ülkenin devrim sonrasında en uzun süre görevde kalmayı başaran başbakanı olarak öne çıktı.

Şahid'in cumhurbaşkanı adaylığı süresince başbakanlık görevini bırakmayacağı aktarıldı.

Hükümet Sözcüsü İyad Dahmani, Tunus'un peş peşe yapacağı cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri süresince bir hükümet kurulmasının zor olacağını bu nedenle Şahid'in görevlerini kabine içinde bir bakana devredeceğini ancak görevinden istifa etmeyeceğini belirtti.

Nahda'dan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tarihi hamle

Tunus parlamentosunda 68 milletvekiliyle en büyük parti konumundaki Nahda Hareketi, ülke siyasetinde merkezi konumda olmasına rağmen bugüne kadar hiç kendi içinden bir cumhurbaşkanı adayı çıkarmamıştı.

Nahda, bu cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk kez parti içinden Meclis Başkan Yardımcısı Abdulfettah Moro'yu cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi.

Daha önceden hareketin lideri Gannuşi'nin aday olacağı konuşulmuştu ancak Nahda'nın Gannuşi'yi parlamento seçimlerinde başkent Tunus'tan birinci sıra milletvekili adayı göstermesiyle bu olasılık devre dışı kaldı.

Geçen hafta partinin karar alma mekanizması Şura Meclisinde, partinin içinden bir cumhurbaşkanı adayı çıkarılması ya da adaylardan birinin desteklenmesi üzerine yoğun tartışmalar yaşandığı ve kararın ertelendiği haberleri gelmişti.

Tunus'a özgü giydiği yerel kıyafetlerle de tanınan 71 yaşındaki Abdulfettah Moro, uzlaşmacılık ve reform mesajlarının yanı sıra ülke genelinde güçlü hitabetiyle de tanınıyor.

Siyasi geçmişi olmayan Savunma Bakanı ez-Zubeydi

Tunus Savunma Bakanı 69 yaşındaki Abdulkerim ez-Zubeydi, daha önce cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmayacağını açıklamıştı ancak Zubeydi'nin bu sözlerinden birkaç gün sonra Cumhurbaşkanı Sibsi hayatını kaybetti ve ülke hızlı bir seçim sürecine girdi.

REKLAM

Sibsi'nin kurucusu olduğu parlamentonun üçüncü partisi konumundaki Nida Tunus, cumhurbaşkanlığı seçiminde Zubeydi'yi destekleme kararı aldığını bildirdi.

Aradan çok uzun süre geçmeden de Zubeydi, cumhurbaşkanlığına aday olmak için savunma bakanlığı görevinden istifa etti.

Herhangi bir parti aidiyeti bulunmayan Zubeydi, tarafsız bir aday olduğunu vurgulayarak, tüm Tunuslulara siyasi, ekonomik ve sosyal durumlarına bakmaksızın hizmet edeceği vaadinde bulunuyor.

Tunus tarihinde ilk defa bir savunma bakanı cumhurbaşkanlığına aday oluyor.

Tunus Anayasası'nın mimarı Kays Said

Tunus'un 2014'te hayata geçirdiği ve "Arap dünyasının en demokratik anayasası" olarak gösterilen metnin mimarlarından 61 yaşındaki Kays Said de şu ana kadar adaylığını açıklayan isimlerden.

Uzmanlar, kendine has hitabet ve söylemiyle öne çıkan Said'in Tunus'ta geleneksel siyasete ve sandığa küsmüş seçmenleri oy vermeye ikna edebileceğini belirtiyor.

Geleneksel siyasetin dışından medya patronu Karvi

Geleneksel siyasetin dışından gelen medya patronu Nebil el-Karvi, cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığı uzun süredir tartışılan bir isim olarak öne çıkıyor.

  • Nida Tunus'un kurucuları arasında yer alan Karvi, başkanlığını yaptığı Halil Tunus Vakfının ülke genelindeki fakir bölgelere yardımlarını televizyon kanalı Nesma aracılığıyla duyurmasıyla son yıllarda halk arasında üne kavuştu.

Son yıllarda popülist faaliyetlerine ağırlık veren Karvi, anketlerde cumhurbaşkanlığı seçimleri için favori adaylar arasında gösterildi.

Cumhurbaşkanı Sibsi'nin hayatını kaybetmeden önce parlamento tarafından kabul edilen seçim yasasını imzalamaması Karvi'nin adaylığının yolunu açtı.

Eski Cumhurbaşkanı Munsif Merzuki yeniden aday

Tunus'un devrimden sonra 2011-2014 yıllarında cumhurbaşkanlığı yapan ve son cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalmayı başaran ve Baci Kaid es-Sibsi'nin rakibi olarak yarışan Munsif Merzuki, bu seçimlerde yeniden adaylığını koydu.

REKLAM

Tunus'ta demokrasinin her vatandaşa aday olma ve kendisini temsil edecekleri seçme hakkını sağladığını belirten Merzuki, ülkenin devrim öncesindeki yönetimi Zeynel Abidin bin Ali döneminde, 1994 yılında adaylığını koyduğu için dört ay hapse mahkum edildiğini hatırlattı.

Nida Tunus'tan ayrılan Muhsin Marzuk

Tunus parlamentosunda 15 milletvekili bulunan Tunus Projesi Partisi lideri Muhsin Merzuk ve Tunus'un geçiş döneminde, yaklaşık bir yıl teknokrat hükümette başbakanlık yapan Mehdi Cuma gibi isimler de cumhurbaşkanlığı için adaylık başvurusunda bulundu.

Nahda Hareketi içinden gelen ancak sonrasında partiden ayrılan eski Başbakan Hammadi el-Cibali, cumhurbaşkanı seçiminde bağımsız aday olacağını duyuran diğer bir isim olarak öne çıkıyor.

Halkın ekonomik beklentileri ön planda

Zeynel Abidin bin Ali dönemini sona erdiren 14 Ocak 2011'deki devrim Tunus'a kişisel hak ve özgürlükler alanında birçok kazanım getirdi.Tunuslu yöneticiler, çalkantılı geçiş sürecinde halkın ekonomik beklentilerini karşılamak konusunda ise başarılı olamadı.

Tunus halkı, 3 aydan kısa bir süre içinde en az iki kez sandığa giderek yeni cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçecek.

Tunuslular, ülkenin yeni dönemdeki karar alıcılarından, demokratik kazanımların korunmasının yanı sıra ekonomik alanlarda da atılım yapmalarını bekliyor.

Tunus'ta Sibsi için geniş katılımlı cenaze töreni
DÜNYA
Tunus'ta Sibsi için geniş katılımlı cenaze töreni

Tunus'un geçici Cumhurbaşkanı yemin ederek görevine başladı
DÜNYA
Tunus'un geçici Cumhurbaşkanı yemin ederek görevine başladı

Erdoğan'dan Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi için taziye mesajı
GÜNDEM
Erdoğan'dan Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi için taziye mesajı

Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi vefat etti
DÜNYA
Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi vefat etti
Yabancı ülkelerin işi değil

Yabancı ülkelerin işi değil

​Zarif, Basra Körfezi'nin güvenliğine ilişkin açıklama yaptı.
Sezon açılışını kaçıracak

Sezon açılışını kaçıracak

'Terim neden acilen ameliyata alındı?' sorusu da yanıt buldu.
Zam konusunda anlaştılar

Zam konusunda anlaştılar

Hükümet ile Türk-İş tarafları bir araya geldi.
Yangın<br>kontrol altına alındı

Yangın
kontrol altına alındı

3 ev yandı, 15 vatandaş dumandan etkilendi, çok sayıda hayvan telef oldu.
ABD'li askerler Türkiye'de

ABD'li askerler Türkiye'de

Ortak Harekat Merkezi için ilk askeri heyet geldi.
Erzincan'da<br>terör operasyonu

Erzincan'da
terör operasyonu

Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanlığı paylaştı.

Diyarbakır'da deprem

Diyarbakır'da deprem

​AFAD, deprem merkezinin Lice olduğunu duyurdu.
Çatlak büyüyor

Çatlak büyüyor

İki ülke arasındaki güvenli ticaret ortaklığı bitiyor.
Cami saldırganı<br>mahkemede

Cami saldırganı
mahkemede

​Norveçli Manshaus, "terör saldırısı" suçlamasıyla yargılanacak.
Kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz

Kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz

Ayrılık kampanyası içine girenlere net mesaj.
Kuseyri ve İpek<br>ByLock arkadaşı

Kuseyri ve İpek
ByLock arkadaşı

'Dinden uzak' algısı için başörtülü avukat çalıştırmamış.
B planımız hazır

B planımız hazır

Akar, son dönemdeki gelişmeleri değerlendirdi.
100 milyon <br>euro katkısı olacak

100 milyon
euro katkısı olacak

50 binden fazla İngiliz taraftar kente gelecek.
Yargıtay'dan<br>emsal karar

Yargıtay'dan
emsal karar

Yıllık izinle ilgili karar milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor.
Besiciler bekleyişte

Besiciler bekleyişte

Bayramın ikinci gününde satışlar devam ediyor.
Ameliyat oldu

Ameliyat oldu

Tecrübeli teknik adam Floransa dönüşünde hastaneye götürüldü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.