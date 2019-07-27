Dünya Tunusta Sibsi için geniş katılımlı cenaze töreni
ORTADOĞU

Tunus'ta Sibsi için geniş katılımlı cenaze töreni

Hayatını kaybeden Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi için Kartaca Sarayı'nda cenaze töreni düzenlendi. Binlerce Tunuslu cenaze konvoyunun geçtiği konvoy üzerinde toplanarak Sibsi'yi son yolculuğuna uğurladı. Cenaze töreninde Türkiye'ye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay temsil etti.

Haber Merkezi AA
Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'nin cenaze töreni Cumhurbaşkanlığı Kartaca Sarayı'nda düzenlendi.
Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'nin cenaze töreni Cumhurbaşkanlığı Kartaca Sarayı'nda düzenlendi.
Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'nin cenaze töreni Cumhurbaşkanlığı Kartaca Sarayı'nda düzenlendi.
Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'nin cenaze töreni Cumhurbaşkanlığı Kartaca Sarayı'nda düzenlendi.

Başkent Tunus'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi (93) için Kartaca Sarayı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine üst düzey devlet erkanı ve parti başkanlarının yanı sıra yurt dışından da çok sayıda devlet başkanı katıldı.

Geçici Cumhurbaşkanı Muhammed en-Nasır, cenaze töreninde yaptığı konuşmada, Sibsi'nin devlette büyük sorumluluklar üstlendiğini ve özgürlük ilkelerinin yerleşmesi için verilen mücadele silinmeyecek izler bıraktığını söyledi.

Nasır, "Sibsi, demokrasinin tesisi, ülkenin istikrara kavuşturulması ve 2011'de ilk demokratik seçimlerin yapılmasında başarılı oldu." dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da Sibsi'nin vefatının, hem İslam hem de Arap dünyası için bir kayıp olduğunu belirtti ve en zor şartlarda Tunus'un istikrarını korumayı başaran "dost" ve "kardeş" Sibsi'ye olan son görevini yerine getirmek için Tunus'a geldiklerini ifade etti.

Törene katılan geçici Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih de Sibsi'nin vefatının, Müslümanlar, Araplar ve dünyadaki tüm barışseverler için bir kayıp olduğunu dile getirdi.

AA
Cenaze töreninde Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay temsil etti.
  • Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın temsil ettiği cenaze törenine Cezayir ve Filistin devlet başkanlarının yanı sıra Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İspanya Kralı 6. Felipe, Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, Malta Cumhurbaşkanı George Vella ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac katıldı.

Tunuslular Sibisi'yi son yolculuğunda yalnız bırakmadı

Öğle saatlerinde Kartaca Sarayı'nda düzenlenen ve dünyanın pek çok liderinin katıldığı cenaze töreninin ardından Sibisi'nin naaşı, defnedileceği yer olan El-Cellaz Kabristanlığı'na götürüldü.

AA

Tunuslular, Kartaca Sarayı'na 25 kilometre uzaklıktaki kabristanlığa defnedilecek Sibsi'yi son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Malik Bin Enes Camisi, şehir merkezi, 5. Muhammed Caddesi, eski Cumhurbaşkanı Habib Burkiba'nın heykelinin bulunduğu 14 Ocak Meydanı ve El-Munsif Bey Caddesi'nden oluşan cenaze konvoy hattında toplanan Tunuslular, Sibsi'yi tekbirlerle ve "Allah sana rahmet eylesin Baci" nidalarıyla uğurladı.

REKLAM

Kerbela'da yolcu otobüsünde patlama: 1 ölü, 3 yaralı
DÜNYA
Kerbela'da yolcu otobüsünde patlama: 1 ölü, 3 yaralı
Katliam devam ediyor!

Katliam devam ediyor!

İdlib'e yapılan hava saldırılarında 14 sivil öldü.
Berlinin 13 yıllık hayalet havalimanı

Berlin'in 13 yıllık 'hayalet havalimanı'

Açılışı 5 kez ertelenen havalimanı kullanılmadan eskidi.
Doğu Akdeniz hazımsızlığı

Doğu Akdeniz hazımsızlığı

Ermeni basını Türkiye nefretini açıkça itiraf etti.
Fırat'ın doğusu ateşe verilmeli

Fırat'ın doğusu ateşe verilmeli

​MHP lideri Bahçeli'den Amasya'da önemli açıklamalar.
Çift katlı otobüs<br> alev alev yandı

Çift katlı otobüs
alev alev yandı

Esenyurt'ta halk otobüsünde korku dolu anlar.
Su altında kalacak

Su altında kalacak

​Yerli ve yabancı turistler bölgeye akın ediyor.

Geri sayım başladı

Geri sayım başladı

​3,5 saatlik İstanbul-İzmir Otoyolu'nun tamamı hizmete açılacak.

Kızları dağa kaçıran teröristler yakalandı

Kızları dağa kaçıran teröristler yakalandı

​Drone ile adım adım takip edilen grup paketlendi.
Maaş, kontenjan ve istihdam görülecek

Maaş, kontenjan ve istihdam görülecek

Cumhurbaşkanlığı üniversite adaylarına veriyi açtı.
Formayı giydi<br>imzayı attı

Formayı giydi
imzayı attı

Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı.
Ebola engeli!

Ebola engeli!

Suudi Arabistan vize vermedi Hacı adayları kahroldu.
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Memur ve memur emeklilerinin gözü 1 Ağustos'ta.
İki kulüpten <br>birini seçecek

İki kulüpten
birini seçecek

Kolombiyalı gazeteciden 'Falcao' açıklaması.
Elinizi çabuk tutun

Elinizi çabuk tutun

Faizlerdeki düşüş gayrimenkul sektörüne olumlu yansıyacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.