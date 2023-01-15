Dünya Tunusta erken genel seçimlerin ikinci turu 29 Ocakta yapılacak
AFRİKA

Tunus'ta erken genel seçimlerin ikinci turu 29 Ocak'ta yapılacak

Tunus Yüksek Seçim Kurulu, erken genel seçimlerin ikinci turunun 29 Ocak'ta yapılacağını duyurdu. Kurul Başkanı Faruk Buasker, başkent Tunus'ta konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Buasker, seçim kampanyasının yarın başlayıp 27 Ocak'a kadar devam edeceğini söyledi.

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Haber Merkezi AA
Tunusta erken genel seçimlerin ikinci turu 29 Ocakta yapılacak
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Erken genel seçimlerin ikinci turunun 29 Ocak'ta yapılacağını belirten Buasker, seçim kampanyasının yarın başlayıp 27 Ocak'a kadar devam edeceğini söyledi.

Seçimlerin ön sonuçlarının 1 Şubat'ta, kesin sonuçlarının ise en geç 4 Mart'ta, itirazlar sona erdikten sonra açıklanacağını aktaran Buasker, ilk turda 3'ü kadın 23 adayın Meclise girdiğini hatırlattı.

Buasker, 19 Aralık'ta yaptığı açıklamada, 9 milyon 136 bin 502 seçmenin bulunduğu ülkede ilk tur seçimlere katılımın yüzde 11,22 olarak gerçekleştiğini belirtmişti.

Tunus’ta iki turlu seçim sistemi

Tunus'ta 15 Eylül'de Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından duyurulan yeni seçim yasasına göre Mecliste daha önce 217 olan sandalye sayısı 10'u diasporada olmak üzere 161'e indirilmişti.

Seçim yasasının değişmesiyle siyasi partilerin hazırladığı listeler yerine "şahsi başvuru" yönteminin uygulandığı 2022 seçimlerinde adaylara seçime katılacakları bölgede ikamet eden 400 kişiden imza toplama mecburiyeti getirildi.

İki turlu seçim sisteminin benimsendiği yeni yasaya göre, adayların ilk turda milletvekili seçilebilmesi için yarıştıkları bölgede oyların yarıdan bir fazlasını alması gerekiyor.

Bu oy oranı sağlanmadığında nihai sonuçların açıklanmasının ardından söz konusu bölgede en yüksek oyu alan iki adayın yarışacağı ikinci tur seçimler yapılıyor.

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