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Karneler ne zaman verilecek? MEB 2024 yaz tatili başlangıcı ve karnelerin verileceği tarih

İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini alan öğrenciler için tatil ne zaman başlıyor? 2023 - 2024 eğitim öğretim yılı ne zaman sona erecek? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre okulların kapanacağı gün, yaz tatilinin başlayacağı gün, karne günü belli oldu. Peki, karneler ne zaman verşlecek? Yaz tatili ne zaman başlayacak 2024? İşte tarihler...

09:12 - 25/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 09:53 - 25/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Karne günü
Karne günü

Karnelerşn verileceği tarih, Milli Eğitim Bakanlığı takvimi üzerinden araştırılıyor. Öğrenciler ikinci ara tatiline nisan ayında çıktı ve ardından ikinci dönem eğitimlerine kaldıkları yerden devam ettileri. Tatil takvimine göre yaz tatili ne zaman başlıyor? Okullar hangi tarihte kapanacak?

YAZ TATİLİ ÖNCESİ KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK 2024?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre karneler 14 Haziran Cuma günü verilecek ve 2023-2024 eğitim yılı noktalanarak öğrenciler yaz taitline başlayacak.

MEB TAKİMİ 2024

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım - 17 Kasım 2023 Cuma

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 - 2 Şubat 2024 Cuma

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi - 14 Haziran 2024 Cuma

İkinci dönem ara tatili 8 - 12 Nisan 2024 Cuma

2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2024'te başlayacak.



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