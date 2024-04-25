Karnelerşn verileceği tarih, Milli Eğitim Bakanlığı takvimi üzerinden araştırılıyor. Öğrenciler ikinci ara tatiline nisan ayında çıktı ve ardından ikinci dönem eğitimlerine kaldıkları yerden devam ettileri. Tatil takvimine göre yaz tatili ne zaman başlıyor? Okullar hangi tarihte kapanacak?
YAZ TATİLİ ÖNCESİ KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK 2024?
Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre karneler 14 Haziran Cuma günü verilecek ve 2023-2024 eğitim yılı noktalanarak öğrenciler yaz taitline başlayacak.
MEB TAKİMİ 2024
Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım - 17 Kasım 2023 Cuma
Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 - 2 Şubat 2024 Cuma
İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi - 14 Haziran 2024 Cuma
İkinci dönem ara tatili 8 - 12 Nisan 2024 Cuma
2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2024'te başlayacak.