Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ve ilköğretim hazırlık, 5, 6, 7 ve 8’inci sınıflar ile ortaöğretim 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerin katıldığı İOKBS bursluluk sonuç tarihi, sınava katılan yüzbinlerce kişi tarafından bekleniyor. Bursluluk sonuçları için tarih MEB tarafından paylaşıldı.