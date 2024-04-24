İlköğretim hazırlık, 5, 6, 7 ve 8’inci sınıflar ile ortaöğretim 9, 10 ve 11’inci sınıf seviyelerinde 1 milyon 86 bin 894 öğrencinin başvurduğu bursluluk sınavı, 810 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde düzenlendi. Sınav için 3 bin 887 okul ve 58 bin 655 salon kullanıldı. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kazanımlar kapsamında uygulanan sınavda ortaokul öğrencileri ile hazırlık sınıfı öğrencilerine dörder seçenekli 80 soru soruldu ve 100 dakika süre verildi. Lise öğrencilerinin ise dörder seçenekli 100 soruyu 120 dakikada cevaplaması istendi.