İOKBS bursluluk sınav soruları ve cevap anahtarları
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İOKBS bursluluk sınavı 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılımı ile yapılıyor.
İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, sınav saat kaçta?
3 Eylül 2023 Pazar Günü, Türkiye saati ile saat 10.00’da sınav merkezlerinde tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek.
İOKBS bursluluk sınav süresi ne kadar, sınavda kaç soru soruluyor?
2023 yılı İOKBS’de tüm sınıf seviyelerine dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.
İOKBS bursluluk sınavı soru ve cevap anahtarları
2023 İOKBS bursluluk sınavı 3 Eylül Pazar günü yapıldı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıfı öğrencilerin katıldığı burluluk sınavı soruları ve cevap anahtarları MEB odsgm meb gov tr üzerinden erişime açılacak.
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları
5 sınıf bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır?
5. sınıf öğrencileri için taban puanları:
Diğer Çocuk Kontenjanı: 450,184
Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 311,902
Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı: 143,967
Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 439,906
6. sınıf bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır?
6. sınıf öğrencileri için taban puanları şöyle:
Diğer Çocuk Kontenjanı: 419,755
Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 172,85
Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı: 118,702
Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 415,313
Bursluluk sınavı taban puanları 7. sınıf
7. sınıf öğrencileri için taban puanları şöyle:
Diğer Çocuk Kontenjanı: 409,379
Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 163,983
Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı: 129,643
Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 410,205
Bursluluk sınavı taban puanı 8. sınıf
8. sınıf öğrencileri için taban puanları şöyle:
Diğer Çocuk Kontenjanı: 394,447
Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 152,052
Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı: 129,576
Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 344,631
9. sınıf bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır?
9. sınıf öğrencileri için taban puanları
Diğer Çocuk Kontenjanı: 394,447
Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 152,052
Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı: 129,576
Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 344,631
10. sınıf bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır?
10. sınıf öğrencileri için taban puanları şöyle:
Diğer Çocuk Kontenjanı: 388,864
Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 187,762
Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı: 138,222
Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 338,206
11. sınıf bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır?
11. sınıf öğrencileri için taban puanları şöyle:
Diğer Çocuk Kontenjanı: 405,668
Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 205,417
Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı: 148,879
Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 352,656