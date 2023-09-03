Milli Eğitim Bakanlığı, bursluluk sınavı kılavuzunu yayınlayarak 2023 İOKBS ile ilgili tüm tarihleri açıkladı. 2023 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için öğrenciler ve veliler, heyecanla sınav giriş belgesinin yayınlanması ile sınavla ilgili bilgilere yoğunlaştı. İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS bursluluk sınavı soru sayısı, sınav süresi, ve soru dağımı ile ilgili bilgiler haberimizde.