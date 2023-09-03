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İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları

İlkokul ve ortaokul öğrencilerine burs imkanı tanıyan sınava 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerin girdiği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sınav soru ve cevap anahtar merak konusu. İOKBS sınav sonuçlarına göre 100 bin öğrenciye burs verilecek. Bursluluk sınavına katılam sağlayan öğrenciler MEB 2023 İOKBS bursluluk sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını sorguluyor. İşte İOKBS bursluluk sınav soru ve cevapları PDF indirme linki.

09:28 . 3/09/2023 الأحد
Yeni Şafak
İOKBS bursluluk sınav soruları ve cevap anahtarları

İOKBS bursluluk sınav soruları ve cevap anahtarları

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İOKBS bursluluk sınavı 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılımı ile yapılıyor.

İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, sınav saat kaçta?

3 Eylül 2023 Pazar Günü, Türkiye saati ile saat 10.00’da sınav merkezlerinde tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek.

İOKBS bursluluk sınav süresi ne kadar, sınavda kaç soru soruluyor?

2023 yılı İOKBS’de tüm sınıf seviyelerine dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.

İOKBS bursluluk sınavı soru ve cevap anahtarları

2023 İOKBS bursluluk sınavı 3 Eylül Pazar günü yapıldı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıfı öğrencilerin katıldığı burluluk sınavı soruları ve cevap anahtarları MEB odsgm meb gov tr üzerinden erişime açılacak.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları

5. Sınıf İOKBS bursluluk sınavı A Kitapçığı İçin
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5. Sınıf İOKBS bursluluk sınavı B Kitapçığı İçin
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6. Sınıf İOKBS bursluluk sınavı A Kitapçığı İçin
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6. Sınıf İOKBS bursluluk sınavı B Kitapçığı İçin
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7. Sınıf İOKBS bursluluk sınavı A Kitapçığı İçin
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7. Sınıf İOKBS bursluluk sınavı B Kitapçığı İçin
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8. Sınıf ve Hazırlık Sınıfı İOKBS bursluluk sınavı A Kitapçığı İçin
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8. Sınıf ve Hazırlık Sınıfı İOKBS bursluluk sınavı B Kitapçığı İçin
9, 10 ve 11. Sınıflar İOKBS bursluluk sınavı A Kitapçığı İçin
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9, 10 ve 11. Sınıflar İOKBS bursluluk sınavı A Kitapçığı İçin
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5 sınıf bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır?

5. sınıf öğrencileri için taban puanları:

Diğer Çocuk Kontenjanı: 450,184

Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 311,902

Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı: 143,967

Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 439,906

6. sınıf bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır?

6. sınıf öğrencileri için taban puanları şöyle:

Diğer Çocuk Kontenjanı: 419,755

Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 172,85

Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı: 118,702

Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 415,313

Bursluluk sınavı taban puanları 7. sınıf

7. sınıf öğrencileri için taban puanları şöyle:

Diğer Çocuk Kontenjanı: 409,379

Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 163,983

Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı: 129,643

Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 410,205

Bursluluk sınavı taban puanı 8. sınıf

8. sınıf öğrencileri için taban puanları şöyle:

Diğer Çocuk Kontenjanı: 394,447

Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 152,052

Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı: 129,576

Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 344,631

9. sınıf bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır?

9. sınıf öğrencileri için taban puanları

Diğer Çocuk Kontenjanı: 394,447

Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 152,052

Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı: 129,576

Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 344,631

10. sınıf bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır?

10. sınıf öğrencileri için taban puanları şöyle:

Diğer Çocuk Kontenjanı: 388,864

Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 187,762

Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı: 138,222

Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 338,206

11. sınıf bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır?

11. sınıf öğrencileri için taban puanları şöyle:

Diğer Çocuk Kontenjanı: 405,668

Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 205,417

Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı: 148,879

Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 352,656



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