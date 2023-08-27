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İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sınav yerleri

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 bursluluk sınavı takvimini ilan etti. İOKBS sınavı 3 Eylül Pazar günü saat 10.00 da başlayacak. Sınav giriş belgeleri öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Peki 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri bursluluk sınavı giriş belgeleri yayınlandı mı? MEB Bursluluk sınavı saat kaçta başlayacak? İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? İOKBS sınav yerleri sorgulama ekranı 2023!

11:37 . 27/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Bursluluk sınav giriş belgesi

Bursluluk sınav giriş belgesi

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (
İOKBS
) sınav giriş belgeleri için geri sayım başladı. İOKBS sınav giriş belgesi sorgulama ekranının erişime açılıp açılmadığı öğrenciler tarafından merak ediliyor.

2023 İOKBS sınavı ne zaman yapılacak?

5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılım sağlayabildiği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 3 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.

İOKBS bursluluk sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre bursluluk sınavları 3 Eylül Pazar 2023’te yapılacak. İOKBS sınav giriş belgesi sınavdan en az 7 gün önce ilan edilecek. Sınav giriş belgelerinin en geç 27 Ağustos Pazar günü açıklanması bekleniyor.

MEB bursluluk sınav yeri giriş belgesi nasıl sorgulanır?

İOKBS sınav giriş belgeleri, meb.gov.tr adresinden duyurulacak. Öğrenciler İOKBS sınav giriş belgesini T.C. kimlik numarası ve doğum tarihleriyle sorgulayabilecek.

Sınav giriş belgesinin üzerinde adayın fotoğrafı, sınav kuralları, sınavın yapılacağı okulun adı, açık adresi, salon, sıra numarası ve adayların uyması gereken sınav kuralları yer alacak.

Bursluluk sınavı saat kaçta başlayacak?

Bursluluk sınavı 3 Eylül Pazar günü saat 10:00’da başlayacak. Adayların ise sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı okullarda hazır olması tavsiye ediliyor. Başvuru şartlarını taşımadığı halde öğrencinin sınava girmesi, cevap kağıdının sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi, başka öğrenciye ait sınav evrakının kullanılması, öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi gibi durumlarda sınav geçersiz sayılacak.

Bursluluk sınavında neler değişti?

2023 yılında uygulanacak bursluluk sınavında geçtiğimiz Şubat ayında gerçekleşen depremin ardından bazı değişiklikler yapıldı. Sınavda toplam burs verilecek öğrenci sayısı deprem kontenjanı ile beraber 70 binden 100 bine yükseltildi Ayrıca İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları bursluluk sınavında adaylar ikinci dönem konularından sorumlu tutulmayacak. Adaylara 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci döneminden soru gelecek. Ortaokul ve lise öğrencilerine tüm sınıf seviyelerinde dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.

E-Okul nakiller ne zaman açılacak 2023
E-Okul nakiller ne zaman açılacak 2023

İlkokul 2, 3 ve 4. sınıf öğrenci nakil işlemlerinde geri sayım sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim yılında ana sınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin e-Kayıt sonuçları erişime açıldı. MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre anaokulu ve İlkokul birinci sınıfların uyum eğitimi 4-8 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak. Birinci dönem; 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Ocak 2024 Cuma günü sona erecek. Öğrenci kayıtları 14 Ağustos 2023 tarihinde başlayacak. Ortaöğretim kurumları nakil işlemleri e Okul üzerinden henüz açılmadı. Peki öğrenci nakilleri ne zaman açılacak? Öğrenci nakilleri ne zaman son? Okullar ne zaman açılacak, ara tatiller, yarıyı tatil ne zaman? İşte detaylar.


#İOKBS
#meb
#Bursluluk sınav giriş belgesi
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