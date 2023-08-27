Okulların açılış tarihi veli ve öğrencilerin gündeminde. Okulların ne zaman açılacağı yaz tatiline devam eden öğreneciler tarafında sorgulanıyor. Yaz tatili bitiş süresi başta olmak üzere ara tatil tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 yılı eğitim öğretim yılı takvimi sonrasında belli oldu. İlkokul, ortaokul ve lise okulların açılışı için artık geri sayım başladı. Peki okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek? Çocuğum hangi okula gidecek? 2023 ve 2024 eğitim öğretim yılı 1 haftalık tatil ne zaman? Yeni eğitim öğretim yılı ara tatil ve sömestr tarihleri.