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Okullar ne zaman açılacak? 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak? 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi MEB tarafından açıklandı

Okulların açılış tarihi veli ve öğrencilerin gündeminde. Yeni dönemde okulların ne zaman açılacağı yaz tatilinin keyfini çıkartan öğrenciler tarafında sorgulanıyor. MEB, 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Peki 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak, uyum haftası ne zaman? Yarıyıl tatili, ara tatiller ne zaman olacak? Yaz tatilinini bitmesine kaç gün kaldı? İşte 2024-2025 okulların açılış tarihi.

11:36 - 13/08/2024 Tuesday
Güncelleme: 11:39 - 13/08/2024 Tuesday
Yeni Şafak
MEB 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi: Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek?
MEB 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi: Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek?
Okullar ne zaman açılacak
sorusu cevap buldu. Yaz tatiline giren öğrenciler tarafından 2024-2025 eğitim yılında 1. ve 2. asra tatil, sömestr (yarı yıl) ve yaz tatili tarihleri de merak edilip araştırılıyor.
Okulların açılış tarihi
yeni eğitim öğretim yılı takvimi dahilinde merak ediliyor. Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil, yarıyıl tatili ne zaman? sorusunun cevabı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. İşte 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi.

1. sınıflar okula ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın paylaştığı eğitim öğretim yılı takvimi ile uyum haftası tarihi netlik kazandı.

2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül’de uyum haftası eğitimleri gerçekleştirilecek.

Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni paylaştı. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre 9 Eylül 2024 Pazartesi günü okullar yeni bir eğitim öğretim yılına kapılarını açacak.

İlk ara tatil ne zaman?

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024’te yapılacak.

Yarıyıl tatili ne zaman?

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

İkinci ara tatil ne zaman olacak?

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

Okullar ne zaman kapanacak?

Yeni eğitim öğretim yılı içerisinde okullar 20 Haziran Cuma günü sona erecek.

Çocuğum hangi okula gidecek?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ana sınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin e-kayıt sonuçlarına, e-Devlet Kapısı'nda "Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)" hizmeti üzerinden ulaşılabilecek.

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