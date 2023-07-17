|
Özgün

MEB yeni eğitim öğretim takvimini açıkladı: E-Okul nakiller ne zaman açılacak 2023

İlkokul 2, 3 ve 4. sınıf öğrenci nakil işlemlerinde geri sayım sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre anaokulu ve İlkokul birinci sınıfların uyum eğitimi 4-8 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak. Birinci dönem; 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Ocak 2024 Cuma günü sona erecek. Öğrenci kayıtları 14 Ağustos 2023 tarihinde başlayacak. Peki öğrenci nakilleri ne zaman açılacak? Öğrenci nakilleri ne zaman son? Okullar ne zaman açılacak, ara tatiller, yarıyı tatil ne zaman? İşte detaylar.

14:06 . 17/07/2023 Monday
Yeni Şafak
Öğrenci nakil işlemleri ne zaman başlar?

Öğrenci nakil işlemleri ne zaman başlar?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre yeni eğitim öğretim dönemi için ilkokul 1. sınıf kayıt tarihleri belli oldu. 2023-2024 ders yılında 2017 doğumlu çocukların kaydı yapılacak olup, ilkokul 1. sınıf kayıtları 14 Ağustos 2023 tarihinde başlayacak.

İlkokul 1. sınıf kayıtları ne zaman başlayacak?

İlkokul birinci sınıfa 2023-2024 ders yılında 2017 doğumlu çocukların kaydı yapılacak.

30 Eylül 2023 tarihi itibariyle yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70, 71 aylık olanlar velisinin vereceği dilekçe ile okul öncesi eğitime yönlendirebilir veya kayıtlarını bir yıl erteleyebilir.

Öğrenci kayıtları 14 Ağustos 2023 tarihinde başlayacak. Okula başlaması öğrenci velisinin 31 Ağustos 2023 Perşembe gününe kadar okul idaresine başvurması gerekmektedir.

Sınıf listeleri: sınıf mevcuduna, kız, erkek öğrenci sayısına, yabancı uyruklu öğrenci sayısına ve özel eğitim gereksinimli öğrenci sayısına bakılarak 1 Eylül 2023 Cuma günü okul müdürlüğü tarafından oluşturulacak.

Veliler çocuklarının sınıf ve şubelerini e-devlet şifresini kullanarak 3 Eylül 2023 Pazar gününden itibaren öğrenebilir. 4 Eylül 2023 Pazartesi günü sınıf listeleri okul kapılarına asılacaktır.

Öğrenci kayıt evrakları neler?

  • 1. Öğrencinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • 2. Kayıt/Bilgi Formu (Okuldan Alınacak) Öğrenci Bilgi/Kayıt Formunu İndirmek İçin Burayı Tıklyanız
  • 3. İsmi Aday Kayıt Listesinde Olmayanlar İçin Yerleşim Yeri Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden Alınacak)
  • 4. İki Top A4 Fotokopi Kâğıdı

Öğrenci nakil başvuruları ne zaman başlayacak?

Öğrenci nakil başvuruları 28 Ağustos 2023 tarihinde başlayacaktır.
Okul nakil başvuruları
hafta içi 15.00-17.00 saatleri arasında öğrenci velisi tarafından aşağıda istenen evraklarla birlikte okul idaresine yapılacaktır.

Okullar ne zaman açılacak, ara tatiller, yarıyı tatil ne zaman?

  1. Anaokulu ve İlkokul birinci sınıfların uyum eğitimi 4-8 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
  2. Birinci dönem; 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Ocak 2024 Cuma günü sona erecektir.
  3. Birinci dönem ara tatili; 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
  4. Yarıyıl tatili; 22 Ocak – 4 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.
  5. İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecektir.
  6. İkinci dönem ara tatili, 15-19 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.
#okul kayıt tarihi
#e okul
#meb
#Okul nakilleri
1 hour ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Faiz artarsa dolar ve altın fiyatı ne olur?