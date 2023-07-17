Öğrenci nakil işlemleri ne zaman başlar?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre yeni eğitim öğretim dönemi için ilkokul 1. sınıf kayıt tarihleri belli oldu. 2023-2024 ders yılında 2017 doğumlu çocukların kaydı yapılacak olup, ilkokul 1. sınıf kayıtları 14 Ağustos 2023 tarihinde başlayacak.
İlkokul 1. sınıf kayıtları ne zaman başlayacak?
İlkokul birinci sınıfa 2023-2024 ders yılında 2017 doğumlu çocukların kaydı yapılacak.
30 Eylül 2023 tarihi itibariyle yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70, 71 aylık olanlar velisinin vereceği dilekçe ile okul öncesi eğitime yönlendirebilir veya kayıtlarını bir yıl erteleyebilir.
Öğrenci kayıtları 14 Ağustos 2023 tarihinde başlayacak. Okula başlaması öğrenci velisinin 31 Ağustos 2023 Perşembe gününe kadar okul idaresine başvurması gerekmektedir.
Sınıf listeleri: sınıf mevcuduna, kız, erkek öğrenci sayısına, yabancı uyruklu öğrenci sayısına ve özel eğitim gereksinimli öğrenci sayısına bakılarak 1 Eylül 2023 Cuma günü okul müdürlüğü tarafından oluşturulacak.
Veliler çocuklarının sınıf ve şubelerini e-devlet şifresini kullanarak 3 Eylül 2023 Pazar gününden itibaren öğrenebilir. 4 Eylül 2023 Pazartesi günü sınıf listeleri okul kapılarına asılacaktır.
Öğrenci kayıt evrakları neler?
- 1. Öğrencinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
- 2. Kayıt/Bilgi Formu (Okuldan Alınacak) Öğrenci Bilgi/Kayıt Formunu İndirmek İçin Burayı Tıklyanız
- 3. İsmi Aday Kayıt Listesinde Olmayanlar İçin Yerleşim Yeri Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden Alınacak)
- 4. İki Top A4 Fotokopi Kâğıdı
Öğrenci nakil başvuruları ne zaman başlayacak?
Okullar ne zaman açılacak, ara tatiller, yarıyı tatil ne zaman?
- Anaokulu ve İlkokul birinci sınıfların uyum eğitimi 4-8 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
- Birinci dönem; 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Ocak 2024 Cuma günü sona erecektir.
- Birinci dönem ara tatili; 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
- Yarıyıl tatili; 22 Ocak – 4 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.
- İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecektir.
- İkinci dönem ara tatili, 15-19 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.