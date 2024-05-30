Öğretmenlerin il içi ve il dışı isteğe bağlı yer değiştirme, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl iki kez düzenlenen bir işlemdir. Bu işleme göre, kadrolu olarak görev yapan öğretmenler, bulundukları il veya il dışındaki başka bir ile tayin talebinde bulunabilirler.