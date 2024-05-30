2024 yılı Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına yönetici görevlendirmesi ile öğretmenlerin yer değiştirme takvimi açıklandı. Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği 13-20 Mayıs tarihleri arasında yapıldı. MEB il dışı öğretmen tayinleri takvimine göre iller arası isteğe bağlı yer değişikliği de 3-7 Haziran tarihleri arasında yapılacak. İlk defa yönetici görevlendirmeleri ise 18 Nisan-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama bekleyen binlerce öğretmen adayına müjde geldi. Peki iller arası il dışı isteğe bağlı yer değiştirme başvuru şartları neler? Öğretmen tayinlerini aldırmadaki kriter nedir? MEB 2024 öğretmen ataması olacak mı, öğretmen alımı ne zaman?
Öğretmenlerin il içi ve il dışı isteğe bağlı yer değiştirme, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl iki kez düzenlenen bir işlemdir. Bu işleme göre, kadrolu olarak görev yapan öğretmenler, bulundukları il veya il dışındaki başka bir ile tayin talebinde bulunabilirler.
Öğretmenlerin il içi ve il dışı isteğe bağlı yer değişikliği başvurusu ne zaman?
Öğretmenlerin yer değiştirme takvimi de açıklandı. Buna göre öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği 13-20 Mayıs tarihleri arasında yapıldı. iller arası isteğe bağlı yer değişikliği de 3-7 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği ise 1-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuru şartları neler?
İl içi isteğe bağlı yer değiştirme, aynı ilde görev yapan öğretmenlerin başka bir eğitim kurumuna atanmasını kapsar. Bu işleme başvurabilmek için, öğretmenlerin aşağıdaki şartları taşıması gerekir:
Kadrolu olarak görev yapıyor olmak
En az bir yıl kıdeme sahip olmak
İl içinde en az üç yıl görev yapmış olmak
Disiplin cezası almamış olmak
İller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuru şartları neler?
İller arası isteğe bağlı yer değiştirme, farklı illerde görev yapan öğretmenlerin başka bir ile atanmasını kapsar. Bu işleme başvurabilmek için, öğretmenlerin aşağıdaki şartları taşıması gerekir:
Kadrolu olarak görev yapıyor olmak
En az üç yıl kıdeme sahip olmak
Disiplin cezası almamış olmak
Her iki tür yer değiştirme işleminde de başvurular, Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi Yönetim Sistemi (MEBBİS) üzerinden yapılır.
İl içi isteğe bağlı yer değiştirmede nasıl yapılır?
İl içi isteğe bağlı yer değiştirmede, öncelikle öğretmenlerin branş ve hizmet puanları dikkate alınır. Puanları eşit olan öğretmenler arasında ise aile birliği, sağlık mazereti ve engellilik gibi kriterler göz önünde bulundurulur.
İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecektir. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, 41’inci seçenek olarak ise bir il tercih etme hakkı verilecektir. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41’inci seçenek işaretlenemeyecektir.
Bunlardan 41’inci seçeneği işaretleyenler yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaktır.
İller arası isteğe bağlı yer değiştirmede kriteri nedir?
İller arası isteğe bağlı yer değiştirmede, öncelikle öğretmenlerin branş, hizmet puanı ve il içindeki hizmet süresi dikkate alınır. Puanları eşit olan öğretmenler arasında ise aile birliği, sağlık mazereti ve engellilik gibi kriterler göz önünde bulundurulur.
2024 öğretmen ataması ne zaman?
İl dışı isteğe bağlı yer değiştire atamaları, 11 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.
Ataması gerçekleşen öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ise 14 Haziran 2024 tarihinden itibaren yapılacak.