​Turizmin menüsü yok

Bu yıl 42 milyon turist ağırlamayı hedefleyen Türkiye turizminde, özellikle pandemi sonrası artan tatil talebiyle patlama bekleniyor. İstanbul’da otellerin doluluk oranı yüzde 92’yi geçerken, Rus turist sayısında öngörülen büyük düşüşün yaşanmaması sektörü, 2022 için umutlandırdı. Avrupa ülkelerinden gelen yoğun talep ile birlikte, bayram sonrasında yerli ve yabancı turist hareketliliğinin artarak devam edeceği düşünülüyor.

2022 PATLAMA YILI OLACAK AMAN DİKKAT EDELİM

Ruslar başta olmak üzere Alman, İngiliz, Arap ve Doğu Avrupalı ziyaretçilerin sayısında, salgın sonrasındaki ilk tatil dönemi olduğu için artış bekleniyor. Buna kur avantajı da eklenince turizmciler, 2022’nin sektörde patlama yılı olabileceğini vurguluyor. Bu konuda gerekli hazırlıklar aylar öncesinden tamamlanmışken, turizmdeki bazı sorunlara dikkat çekiliyor. Bunlardan en önemlilerinden biri de yeme içme sektörü ile ilgili.

MEMNUNİYET ARTAR

Aslında yıllarda Türk turizminin ‘Yumuşak karnı’ olarak nitelenen bazı restoran veya kafeler tarafından yüksek hesapların çıkarılması sorunu için turizmciler uyarıyor. Ödenmesi gereken gerçek tutardan daha yüksek hesapların gelmesi konusunda denetimler sürerken sektör temsilcileri, turizm sezonunda yüksek memnuniyet için her işletmenin menüyü kapılara asması gerektiğini söylüyor.

REKLAM

İTALYA VE İSPANYA GİBİ ÜLKELERDE KAPIYA MENÜ ASMAK ZORUNLU

Zira İtalya, İspanya, Yunanistan gibi ülkemizin önemli rakiplerinde bu düzenleme geçerli. Örneğin, herhangi bir restorana gireceğiniz zaman kapıda fiyat listesini inceleyebiliyor buna göre yemek yiyeceğiniz yeri tercih ediyorsunuz. Bu sayede istenmeyen olaylar engellenirken, özellikle yabancı müşterinin memnuniyeti artıyor. Ülkemizde ise bu uygulama tam olarak oturmuş değil. Çoğu işletme kapıya menü koymayınca, özellikle turist ödeyeceği tutar hakkında yeterli bilgi sahibi olmuyor. Bazı işletme sahiplerinin, ‘Turist kazıklama’ diye bilinen fırsatçılığı da burada devreye giriyor. Yabancı turistler, 200 liralık bir yemek menüsüne, bin lira ödemek zorunda kalabiliyor. Özellikle, temmuz ve ağustos gibi yüksek sezonda, bu tür yerlerin denetlenmesinin önemine dikkat çekiliyor. Mehmet İşler

QR kod uygulaması faydalıydı

Denetimlerin şart olduğunu belirten Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, turist şikayetlerinin önemine dikkat çekiyor. Pandemide QR kodlu menülere geçildiğini ve bu sayede müşterilerin daha kolay kontrol sağladığını söyleyen İşler, “Şimdi artık pandemi bittiğine göre menülerin koyulması gerekiyor. Yoksa da buna göre de bir denetim olması lazım” dedi.

Vatandaş şikayeti önemli

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ise bu yoğun sezonda ilgili yerlerin mutlaka denetlenmesi gerektiğini belirterek özellikle yerel yönetimlere görev düştüğünü söyledi. Bağlıkaya, vatandaşların bu konudaki şikayetlerinin de önemli olduğunu vurguladı.