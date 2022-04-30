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Ekonomi Turizmde pandemi öncesine dönüldü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Turizmde pandemi öncesine dönüldü

Türkiye'nin turizm geliri ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 122,4 artışla 5,4 milyar dolara yükseldi. Böylece 2019'un ilk çeyreğindeki 4,6 milyar dolarlık rakam aşılırken, ziyaretçi sayısında da 2019'a yaklaşıldı.

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Turizmde pandemi öncesine dönüldü
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Türkiye, turizmde pandemi döneminin yaralarını sarmaya başladı. Turizmdeki iyileşme TÜİK'in yılın ilk çeyreğine ilişkin açıkladığı verilere de yansıdı. Ocak-Mart 2022'de turizm geliri yüzde 122,4 artışla 5 milyar 454 milyon dolar olurken, bu rakam 2019'daki 4,6 milyar doların üzerine çıkmış oldu. Bu yılın ilk çeyreğinde ziyaretçi sayısı da 6 milyon 451 bin 657 olurken, bu sayı 2019'da 6 milyon 644 bin 391'di. Böylece turizmde gelirler pandemi öncesine dönmüş oldu.

PAKET TUR HARCAMALARI OLUŞTURULDU

Türkiye Gazetesi'nin habeirne göre; Turizm gelirinin yüzde 76,5'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 23,5'i ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlardan elde edildi. Bu dönemde yapılan harcamaların 4 milyar 852 milyon 137 bin dolarını kişisel harcamalar, 602 milyon 350 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Gecelik ortalama harcama 68 dolar olurken, yabancıların gecelik ortalama harcaması 75 doları buldu.

Turizm gideri yılın ilk çeyreğinde yüzde 181,3 artarak 664 milyon 989 bin dolar, yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı da yüzde 269,6 artarak 1 milyon 39 bin 666 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması da 640 dolar olarak gerçekleşti.

İmzalar atıldı: Türkiye ve Rusya'dan turizmde iş birliği hamlesi
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Rusya Federal Turizm Ajansı Başkanı Zarina Doguzova, iki ülke arasındaki \"Ortak Turizm Eylem Planı'nı\" dün Ankara'da imzaladı.
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Mutabakat sağlanan maddeler üzerinden derlenen bilgilere göre, her iki tarafın da başkanı, üyeleri ve sekreterinden oluşan çalışma grubu ve alt grup oluşturulacak.
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Türkiye ve Rusya, yatırımcıların katılacağı toplantılar da dahil olmak üzere Türk ve Rus yatırımcılar arasındaki iş birliğinin geliştirilmesini teşvik edecek.
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Olası yatırım fırsatları için, tarafların her birinin turizm sektöründeki mevcut yatırım projeleri hakkında iki ülke bilgi alışverişinde bulunacak.<br><br>
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İki ülke de yatırım projelerinin tanıtılmasını amaçlayan etkinliklere idari ve bilgisel destek verecek, topraklarında turizm faaliyetlerinde bulunan yatırımcılara destek sağlayacak.<br><br>
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TURİSTLERİN KARIŞTIĞI OLAYLAR HAKKINDA BİLGİ VERİLECEK<br><br>Turistlerinin yaşamını ve sağlığını tehdit eden epidemiyolojik, terörist, ulaşım ve diğer tehditler nedeniyle acil durumların ortaya çıkması halinde iki ülke birbirlerini derhal bilgilendirecek.<br><br>Türkiye ve Rusya, turizm amacıyla diğer tarafın topraklarında kalan iki ülke vatandaşlarının karıştığı olaylar hakkında bilgi paylaşımında bulunacak.<br><br>Yetkileri dahilinde taraflar, diğer taraf devletin topraklarında bulunan turistlerin haklarını korumak için ilgili makamlarla iş birliği yapacak ve gerekirse iki ülkenin turistleriyle ilgili sorunların çözümü konusunda hızlı istişarelerde bulunacak.<br><br>
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SEKTÖR KURULUŞLARI VE İŞLETMELERİ ARASINDA VERİ ALIŞVERİŞİNE YARDIMCI OLUNACAK<br><br>Potansiyel ortaklar için öneriler de dahil olmak üzere, Türk ve Rus turizm idareleri, sektör kuruluşları ve işletmeleri arasında doğrudan temasların kurulmasına, veri alışverişine yardımcı olunacak.<br><br>Taraflar, iki ülkenin tur operatörleri, seyahat acenteleriyle otelleri arasında temaslar kurmayı amaçlayan etkinlikler düzenleyecek veya destekleyecek.<br><br>İki ülke topraklarında turistik ürünlerin oluşturulması ve satışına ilişkin işletmelerin girişimleri ve tur operatörleri ile seyahat acenteleri için karşılıklı çalışma gezileri düzenlemesi çabalarına yardımcı olunacak.<br><br>
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REKLAM MATERYALLERİ ELEKTRONİK BİÇİMDE TAKAS EDİLECEK<br><br>Eylem Planı kapsamında, yerel turistik ürünlerinin pazarlanması ve tanıtılması alanındaki projeler hakkında deneyim ve bilgi alıverişinde bulunulması teşvik edilecek, diğer tarafın sınırlarında düzenlenen uluslararası turizm etkinliklerine katılımına ilişkin çabaları, her iki ülkenin kendi saygın turizm idarelerinin de katkısıyla desteklenecek.<br><br>Turistlerle ilgili oluşturulan çeşitli reklam materyalleri elektronik biçimde (fotoğraf, video) takas edilecek, milli turistik ürünün, iki ülkenin sosyal ağları, televizyon, radyo, internet ve yazılı basın gibi çeşitli bilgi platformlarında karşılıklı tanıtımına yardımcı olunacak.<br><br>Taraflar karşılıklı destekle düzenlenen basın turlarına katılmak üzere turizm konularında uzman ve gazetecilerden oluşan heyetlerin oluşturulmasını kolaylaştıracak.<br><br>
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EYLEM PLANI 1 OCAK 2022'DE YÜRÜRLÜĞÜ GİRECEK<br><br>İki ülke, hükümet tarafından turizm endüstrisinde düzenlenecek konularda istatistiksel, analitik ve diğer her türlü kamuya açık veri alışverişinde bulunacak.<br><br>
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Taraflar ayrıca Dünya Turizm Örgütü (DTÖ), Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ), Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı (OECD) çerçevesinde de iş birliklerini sürdürecek.<br><br>
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Ankara'da dün imzalanan \"Ortak Turizm Eylem Planı\" 1 Ocak 2022'den 31 Aralık 2024'e kadar geçerli olacak.<br><br>
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Türkiye ve Rusya birbirlerinin turizm yatırımcılarına destek sağlayacak.
İmzalar atıldı: Türkiye ve Rusya'dan turizmde iş birliği hamlesi
Türkiye ile Rusya Federasyonu, topraklarında turizm faaliyetlerinde bulunan yatırımcılara destek sağlanması konusunda mutabakata vardı.


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