Turizmde pandemi öncesine dönüldü

Türkiye, turizmde pandemi döneminin yaralarını sarmaya başladı. Turizmdeki iyileşme TÜİK'in yılın ilk çeyreğine ilişkin açıkladığı verilere de yansıdı. Ocak-Mart 2022'de turizm geliri yüzde 122,4 artışla 5 milyar 454 milyon dolar olurken, bu rakam 2019'daki 4,6 milyar doların üzerine çıkmış oldu. Bu yılın ilk çeyreğinde ziyaretçi sayısı da 6 milyon 451 bin 657 olurken, bu sayı 2019'da 6 milyon 644 bin 391'di. Böylece turizmde gelirler pandemi öncesine dönmüş oldu.

PAKET TUR HARCAMALARI OLUŞTURULDU

Türkiye Gazetesi'nin habeirne göre; Turizm gelirinin yüzde 76,5'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 23,5'i ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlardan elde edildi. Bu dönemde yapılan harcamaların 4 milyar 852 milyon 137 bin dolarını kişisel harcamalar, 602 milyon 350 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Gecelik ortalama harcama 68 dolar olurken, yabancıların gecelik ortalama harcaması 75 doları buldu.

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Turizm gideri yılın ilk çeyreğinde yüzde 181,3 artarak 664 milyon 989 bin dolar, yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı da yüzde 269,6 artarak 1 milyon 39 bin 666 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması da 640 dolar olarak gerçekleşti.