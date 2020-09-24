Türk İHA'ları göz kamaştırdı: Ukrayna’da 'Ortak Kuvvetler 2020' tatbikatında Türk İHA’ları da yer aldı

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bu tür tatbikatlar, düşmana uygulanacak operasyonlar için benzersiz bir deneyim kazanılmasına olanak sağlar. Tatbikatta Vilha ve Uragan roket sistemlerinin yanı sıra, insansız hava aracı Bayraktar da yer aldı. Ukrayna Donanması’na ait Neptün füze sistemi de ilk kez geniş çaplı yer aldı. Ortak Kuvvetler 2020 tatbikatı başarılı geçmiştir” ifadelerine yer verildi.

NATO ülkelerinin de dahil olduğu askeri tatbikatta, Türk İHA’ları dikkat çekti.

NATO ülkelerinin de dahil olduğu askeri tatbikatta, Türk İHA’ları dikkat çekti.

NATO ülkelerinin de dahil olduğu askeri tatbikatta, Türk İHA’ları dikkat çekti.

NATO ülkelerinin de dahil olduğu askeri tatbikatta, Türk İHA’ları dikkat çekti.

DÜNYA Ukrayna'dan 'Bayraktar İHA' açıklaması