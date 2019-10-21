Dünya Ukrayna Türkiyeden satın aldığı İHAlarına kavuştu İkinci parti teslimatı gerçekleşti
ASYA

Ukrayna Türkiye'den satın aldığı İHA'larına kavuştu: İkinci parti teslimatı gerçekleşti

Ukrayna Türkiye'den satın aldığı İHA'larına kavuştu: İkinci parti teslimatı gerçekleşti

Baykar, Ukrayna'ya Bayraktar TB2 İHA'ların ikinci parti teslimatını gerçekleştirdi. Ocak ayında imzalanan sözleşme kapsamında Ukrayna Hava Kuvvetlerine, toplam 6 İHA ve 3 yer kontrol istasyonu teslim edildi.

Haber Merkezi AA
İkinci parti teslimatı gerçekleştirildi.
İkinci parti teslimatı gerçekleştirildi.

Baykar, Ukrayna'ya ikinci parti Bayraktar TB2 insansız hava aracı (İHA) teslimatı gerçekleştirdi.

  • Ukrayna Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ocak ayında Baykar ile 6 Bayraktar TB2 İHA, 3 yer kontrol istasyonu sistem ve ekipmanlarını kapsayan sözleşme imzalandı. Çeşitli test ve eğitimlerin ardından mart ayında sahada atış testleri ile ilk teslimatlar gerçekleştirildi.

Test ve eğitimler mart ayında gerçekleştirildi.

2019’a damga vuracak
GÜNDEM
2019’a damga vuracak

İkinci parti teslimatlar kapsamında ise 3 hava aracının yanı sıra simülatör, faydalı yük ve kamera sistemleri, yer veri terminalleri, Ukrayna Hava Kuvvetlerine teslim edildi.

Askeri personele eğitimler verildi.

MİT'ten yeni hamle: Bayraktar TB2 envantere girdi
GÜNDEM
MİT'ten yeni hamle: Bayraktar TB2 envantere girdi

Katar'a da ihraç edilmişti

Starokostiantyniv Hava Üssü'nde gerçekleştirilen kabul testlerinde hava araçları ve bileşenlerinin performansları değerlendirildi.

Kabul testlerinde hava araçları ve bileşenlerinin performansları değerlendirildi.
  • Teslimatı gerçekleştirilen araçlar, Türkiye'deki eğitimlerini başarıyla tamamlayan askeri personel tarafından kullanılacak.

İHA'lar, Ukrayna Hava Kuvvetlerine teslim edildi.

Ukrayna gibi havacılıkta kritik teknolojilere sahip bir ülkenin ihtiyacını 1 yıldan kısa sürede karşılayan Baykar, Bayraktar TB2'yi daha önce de Katar'a ihraç etmeyi başarmıştı.

3 hava aracının yanı sıra simülatör, faydalı yük ve kamera sistemleri, yer veri terminalleri olarak teslim edildi.

Selçuk Bayraktar: Paraşüt çıkmayınca ‘bu iş bitti’ dedim
EKONOMİ
Selçuk Bayraktar: Paraşüt çıkmayınca ‘bu iş bitti’ dedim
Görüşme çok verimli olacak

Görüşme çok verimli olacak

Dünyanın gözü ​Soçi'deki Erdoğan-Putin zirvesinde.
Kandilin SİHA kabusudevam ediyor

Kandil'in 'SİHA' kabusu
devam ediyor

MİT ve TSK'dan PKK'nın sözde yöneticilerine nokta atış.
70lik ninenin gururlandıran yaşamı

70'lik ninenin gururlandıran yaşamı

Çocuklarının yardımını reddetti katırıyla odun satıyor.
Sözde sorumlu etkisizleştirildi

Sözde sorumlu etkisizleştirildi

Mardin'deki teröristin kimliği tespit edildi.
50 bin liralık<br> kredi desteği

50 bin liralık
kredi desteği

​Bakan Varank girişimcilere yeni müjdeyi verdi.
Bölgeden 136 araç çıkış yaptı

Bölgeden 136 araç çıkış yaptı

​TSK, teröristlerin bölgeden çekilmesini yakından takip ediyor.
Tüm fırtınalara karşı ayakta kaldık

Tüm fırtınalara karşı ayakta kaldık

​Tunus'un demokrasiyi başardığını ve artık Arap dünyasına örnek olduğunu söyledi
En yüksek<br>rakımlı sınır: Everest

En yüksek
rakımlı sınır: Everest

Nepal ve Çin, dünyanın en yüksek zirvesinde ayrılıyor.
İadede müşteriye İBAN dayatması

İadede müşteriye İBAN dayatması

Nakit iade yapılmayarak başka ürün aldırılıyor.
'Kölelik düzenine' yaptırım

'Kölelik düzenine' yaptırım

Çalışma izni olmayan yabancıları çalıştıranlara çok ağır ceza

ABD askerlerini ülkeye almadılar

ABD askerlerini ülkeye almadılar

​Suriye'den çekilen askerlerin kalmasına izin vermediler.
Askerde de şampiyon

Askerde de şampiyon

Taha Akgül, Askeri Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazandı.
Türk gözlem noktasına 15 km'de

Türk gözlem noktasına 15 km'de

Esed, Türkiye'nin İdlib'deki üssüne en yakın noktaya gitti.
İzlerini sürüyoruz!

İzlerini sürüyoruz!

​Erdoğan, Rusya ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu.
Yasak ama<br>satışı sürüyor

Yasak ama
satışı sürüyor

Kalp doktoru uyardı: Ani ölümlere neden olabilir.
Otopark ücretini yolcudan alıyorlar

Otopark ücretini yolcudan alıyorlar

Otogarda taksicilerin 'park ücreti' talebi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.