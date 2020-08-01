Türk Kızılay Kerkük’te 550 göçmen aileye kurban eti dağıttı

Hindistan'da inek eti taşıdığı iddia edilen Müslüman genç linç edildi

Hindistan'ın Gurgaon kentinde inek eti taşıdığı iddiasıyla linç edilen Müslüman genç hastanelik oldu. Müslümanlara yönelik nefret söylemlerinin hakim olduğu Hindistan'da bir skandala daha imza atıldı. Haryana eyaletine bağlı Gurgaon kentinde Müslüman bir genç, inek eti taşıdığı iddiasıyla durduruldu. Aracından indirilen Lukman adlı genç, sokak ortasında linç edildi. Bazı saldırganların ise elinde çekiç bulunduğu belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların Müslüman genci tekmelediği görüldü.