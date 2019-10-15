Dünya Türk Kızılayı Barış Pınarı sayesinde terörden arındırılan Tel Abyaddaki 1500 Suriyeli aileye yardımda bulundu
BARIŞ PINARI HAREKATI

Türk Kızılay'ı Barış Pınar'ı sayesinde terörden arındırılan Tel Abyad'daki 1500 Suriyeli aileye yardımda bulundu

Türk Kızılay'ı Barış Pınarı Harekatı sayesinde, terör örgütünden arındırılan Tel Abyad'da ihtiyaç sahibi yaklaşık 1500 aileye gıda, hijyen malzemesi ve battaniye yardımında bulundu.

Haber Merkezi DHA
Yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.
Yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Türk Kızılayı, Türk Silahlı Kuvvetlerince Barış Pınarı Harekatı'nda, PKK/PYD- YPG'li teröristlerden arındırılıp kontrol altına alınan Tel Abyad'da bulunan ihtiyaç sahipleri için harekete geçti.

Yardım kolisini Türk askerinin elinden alan bir Suriyeli

Öğlen saatlerinde sınırı geçip, Tel Abyad'a ulaşan Kızılay ekibi, kentin farklı noktalarındaki ihtiyaç sahiplerine gıda, hijyen malzemesi ve battaniye yardımında bulundu.

Ücretsiz ekmek dağıtılacak

Sıra bekleyen terör mağduru Suriyeliler.

Bölgedeki sivillerin ekmek ihtiyacını iletmesi üzerine ekipler, bir fırında ekmek yapılıp, ücretsiz dağıtılması için çalışma başlattı. Ekmek için Tel Abyad'a 25 ton un takviyesi yapıldı.

Telabyad sakinleri kendilerini teröristlerden kurtardığı için Türkiye'ye minnettar olduklarını söyleyip, yardımları için de Kızılay görevlilerine teşekkür etti.

Türk Kızılayı Tel Abyad'a girdi
OYNAT 01:00
Türk Kızılayı Tel Abyad'a girdi
Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ''Bu sabah arkadaşlarımız bir konvoy bir tır ve iki kamyon ile Tel Abyad'a girdi. Kızılay çalışanlarımız, o bölgelerde etkilenmiş olan insanlara ihtiyaç duydukları insani yardım ağırlıklı, gıda ve hijyen malzemelerini dağıtıyorlar'' dedi.


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