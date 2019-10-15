Türk Kızılay'ı Barış Pınar'ı sayesinde terörden arındırılan Tel Abyad'daki 1500 Suriyeli aileye yardımda bulundu

Türk Kızılayı Tel Abyad'a girdi

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ''Bu sabah arkadaşlarımız bir konvoy bir tır ve iki kamyon ile Tel Abyad'a girdi. Kızılay çalışanlarımız, o bölgelerde etkilenmiş olan insanlara ihtiyaç duydukları insani yardım ağırlıklı, gıda ve hijyen malzemelerini dağıtıyorlar'' dedi.