Dünya Türkiye-Ukrayna ilişkilerinde kökler derinde
AVRUPA

Türkiye-Ukrayna ilişkilerinde kökler derinde

Osmanlı İmparatorluğu, 1918’de kurulan Ukrayna Halk Cumhuriyeti’ni hemen tanıyarak Kiev’e Ahmet Muhtar Bey’i büyükelçi olarak atamıştı. O tarihten bugüne Türkiye-Ukrayna ilişkileri hep istikrarlı seyretti. Kırım’ın varlığı ise, iki ülke arasındaki bağları tarihin derinliklerine doğru taşıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye-Ukrayna ilişkilerinde kökler derinde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna’nın Lviv şehrinde, 18 Ağustos 2022.

Birinci Dünya Savaşı sona ererken Dörtlü İttifak (Almanya, Avusturya-Macaristan, Bulgaristan ve Osmanlı Devleti) ile Rusya arasında 3 Mart 1918 günü imzalanan Brest-Litovsk Anlaşması, Ukrayna Halk Cumhuriyeti’nin kurulması sonucunu doğurmuştu. Osmanlı yönetimi vakit geçirmeden bu yeni devleti resmen tanıyarak diplomatik ilişkileri tesis etti. Ardından, dönemin yetişmiş hariciyecilerinden Ahmet Muhtar Bey, büyükelçi sıfatıyla Kiev’e gönderildi. Ahmet Muhtar Bey, Avrupa’nın farklı ülkelerinde görev yapmış tecrübeli bir diplomattı.

Hariciye Nezareti’ne gönderdiği ilk raporda Kiev’de olağanüstü hürmet gördüğünü vurgulayan büyükelçimiz, Ukrayna hükümetinin kendisine hususi otomobil tahsis ettiğini ve devlet kapılarının önünde sınırsız biçimde açıldığını kaydediyordu. Büyükelçiliğimiz ise, Taras Şevşenko Bulvarı üzerindeki Premier Palace Otel’di.

Ahmet Muhtar Bey
Ahmet Muhtar Bey

ÜÇ KONSOLOS

Osmanlı hükümeti Ukrayna ile ilişkileri o kadar önemsiyordu ki, Kiev’deki büyükelçiliğe ilaveten üç de konsolosluk misyonu tesis edildi. Ahmet Ferit (Tek) Bey, büyükelçiye ilaveten Kiev’e başkonsolos olarak atanırken, Odessa’ya Ebul Rıza Namık Bey, Harkiv’e de Ruhi Bey konsolos tayin edildi. 1918 yılının sonbaharı itibariyle Ukrayna’da dört ayrı diplomat Osmanlı devletini temsil ediyordu. Ukrayna hükümeti de önce Mihail Sukovkin’i, ardından da ünlü bilim adamı Oleksander Lototski’yi büyükelçi olarak İstanbul’a gönderdi. Bu durum, ikili ilişkilerin Kiev tarafından da çok önemsendiğini gösteriyordu.

SAVAŞTAN SONRA

Birinci Dünya Savaşı’nın bitişiyle birlikte Ukrayna’nın Rusya tarafından işgali halk cumhuriyetinin tarihe karışmasına yol açtı. Ancak Osmanlı hükümetinin ve ardından Türkiye Cumhuriyeti’nin Rusya ile ilişkileri de istikrarlı biçimde sürdü. Dikkat çekici bir gelişme olarak, Ahmet Muhtar Bey, Kiev’deki görevinden Moskova’ya nakledildi, Rusya nezdinde Türkiye’yi temsil etmeye başladı. Tecrübeli diplomatın 1934’te ölümünden önceki son yurtdışı vazifesi Washington Büyükelçiliği’ydi.

Mahzun Kırım’ın yetim hazineleri

Merkezi Bahçesaray şehri olan Kırım Hanlığı, uzun Osmanlı asırları boyunca İstanbul’la yakın temastaydı. Hanların sultanlarla şahsî ilişkilerinin yanında, kültürel benzerlikler de iki coğrafyayı birbirine sıkıca bağlıyordu. Rus Çarlığı ve Sovyetler Birliği dönemlerinde Kırım Tatarlarına uygulanan sürgün ve soykırımlar Kırım’ı mahzun bir belde haline getirdi. Modern dönemde Ukrayna sınırları içinde yer alan Kırım, 2014’ten bu yana Rusya’nın işgali altında bulunmaktadır. Türkiye, Kırım’ın ilhakını tanımıyor.

Anlaşma imzalandı: Ukrayna savaşta tahrip olan altyapısını Türkiye ile yeniden inşa edecek
DÜNYA
Anlaşma imzalandı: Ukrayna savaşta tahrip olan altyapısını Türkiye ile yeniden inşa edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da

Futbolculara saldırı

Futbolculara saldırı

​Ankaragücü-Beşiktaş maçı sonrasında ortalık karıştı.
3 puan 3 golle

3 puan 3 golle

​Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü'nü mağlup etti.
Büyükşehirlere bombalı saldırı hazırlığında olan PKKlı terörist İstanbulda yakalandı

'Turnuvadan çekilebiliriz'

'Turnuvadan çekilebiliriz'

​Gürcü basketbolcular maçtan sonra Furkan Korkmaz'a saldırdı.

​Devlet Bahçeli: Ege Denizi'ni aşmak çok kolay.

MHP Genel Başkanı Bahçeli "2023'e Doğru: Aday Belli Karar Net" mitinginde konuşuyor.

​İsraf artık son buluyor: Yemediğinizin parasını artık ödemeyeceksiniz

​Üç yıllık plan hazır.

MSB kaynakları: Türk jetleri 14 ayrı olayda 3 bin 372 saniye taciz edildi.
YKS'de kritik tarih belli oldu

YKS'de kritik tarih belli oldu

Ek yerleştirme tercihi 7-13 Eylül arası yapılacak.
Muğla'da faciadan dönüldü

Muğla'da faciadan dönüldü

Otobüs yolcular tahliye edildikten sonra alevlere teslim oldu.

​Hazırlıklar tamamlandı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.