Dünya Anlaşma imzalandı Ukrayna savaşta tahrip olan altyapısını Türkiye ile yeniden inşa edecek
AVRUPA

Anlaşma imzalandı: Ukrayna savaşta tahrip olan altyapısını Türkiye ile yeniden inşa edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti sırasında, savaş nedeniyle tahrip olan altyapının yeniden inşası için Türkiye ile Ukrayna arasında anlaşma imzalandı.

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Haber Merkezi AA
Anlaşma imzalandı: Ukrayna savaşta tahrip olan altyapısını Türkiye ile yeniden inşa edecek
Türkiye ve Ukrayna savaşın tahrip ettiği altyapının inşası için iş birliği yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy, Potoçki Sarayı'nda görüştü.

Bu kapsamda, Ukrayna'nın savaş nedeniyle tahrip olan altyapısının yeniden inşası amacıyla Türkiye ve Ukrayna arasında yapılan anlaşma, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından imza altına alındı.

  • Anlaşmayla iki ülke arasında Ukrayna'nın yeniden inşası için bir Görev Gücü oluşturulacak.

Görev gücü ile Ukrayna'da yollar, köprüler, su ve elektrik altyapısı, hastane ve okul gibi sosyal ve ekonomik önemi haiz tesislerin yeniden inşası için çalışmalar birlikte koordine edilecek.

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