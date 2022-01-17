Dünya Türkiye ve Arnavutlukun ortak kültürel mirası Ethem Bey Camisi yeniden ibadete açıldı
AVRUPA

Türkiye ve Arnavutluk'un ortak kültürel mirası: Ethem Bey Camisi yeniden ibadete açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'ta Ethem Bey Camisi'nin yeniden ibadete açılış töreninde konuştu. Erdoğan, Türkiye'nin ve Arnavutluk'un ortak kültürel mirası olan Ethem Bey Camisi'nin Tiran'ın mücevheri olduğunu vurgulayarak, "Evlad-ı Fatihan tarafından ilmek ilmek işlenerek her bir zerresine el emeği göz nuru dökülerek inşa edilen camimiz, bugün o eski ihtişamına kavuşuyor." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Türkiye ve Arnavutlukun ortak kültürel mirası: Ethem Bey Camisi yeniden ibadete açıldı
Yeniden ibadete açılan Ethem Bey Camisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) restore edilen Ethem Bey Camisi'nin resmi açılış töreninde konuştu.

Konuşmasına bugün gönülleri böylesi güzel bir vesileyle buluşturan Allah'a hamdederek başlayan Erdoğan, alanı dolduranlara gösterdikleri sabır, muhabbet ve ahde vefa için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış törenindeki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bu sabah Türkiye tarafından inşa edilen deprem konutlarının teslimini gerçekleştirdik. 21 Eylül-26 Kasım 2019 tarihlerinde meydana gelen depremlerin yaralarının sarıldığını görmekten büyük bir memnuniyet duyduk. O depremde ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

522 konutun bugün tesliminden gerçekten milletim adına iftihar duydum. O dönemde Başbakan Edi Rama kardeşimle sürekli irtibat halinde olduk. Bu eserler meydana geldi. Az önce Arnavutluk Meclisi'nde sizlerin temsilcilerine hitap etme şansı buldum. Şimdi de Ethem Bey Camii'nin yeniden ibadete açılışının bahtiyarlığını yaşıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk halkına müjdeyi verdi: Ramazan ayına kadar Namazgah Camii'ni bitireceğiz
OYNAT 01:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk halkına müjdeyi verdi: Ramazan ayına kadar Namazgah Camii'ni bitireceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİKA tarafından restore edilen Arnavutluk'taki Ethem Bey Camii'nin açılışını yaptı. Açılışta yeni bir müjde veren Erdoğan, 'Ramazan ayına kadar Namazgah Camii'ni de bitireceğiz. Rabbim bizi sevgisiz, vatansız, bayraksız, mabetsiz, ezansız bırakmasın.' şeklinde konuştu.

Türkiye'nin ve Arnavutluk'un ortak kültürel mirası olan Ethem Bey Camii ayrıca Tiran'ın mücevheridir. Evlad-ı Fatihan tarafından ilmek ilmek işlenerek her bir zerresine el emeği göz nuru dökülerek inşa edilen camimiz, bugün o eski ihtişamına kavuşuyor.

Kalem işi renkli süslemesiyle Balkanlarda çok yaygın olan ince bir sanat anlayışını bizlere sunan bu eser, mimarisi bakımından da Osmanlı sanatını bizlere sunan bir yapı. Gündüzlere Tiran'a ayrı bir güzellik katan camimiz, inşallah geceleri de dış cephe aydınlatmasıyla görenleri kendine meftun bırakacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk Meclisi'ne hitap etti: Balkanlar'da kalıcı barışın tesisi Türk dış politikasının öncelikleri arasındadır
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk Meclisi'ne hitap etti: Balkanlar'da kalıcı barışın tesisi Türk dış politikasının öncelikleri arasındadır

"546 PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİK"

Türkiye olarak kültürel mirasımıza ait olan eserleri ihya etmenin yanı sıra, Arnavutluk'un kalkınmasına destek vermeyi de önemli buluyoruz. Bu kapsamda TİKA marifetiyle, 1996'dan bu yana 546 projeyi hayata geçirdik. İnşallah bundan sonra da Arnavut halkının yanında olmayı sürdüreceğiz.

Fevkalade bir durum olmaması halinde, inşallah Ramazan'a kadar Namazgah Camii'ni de bitireceğiz. Balkanlarda Türkiye ve Arnavutluk'un yakın, samimi ve etkin işbirliğiyle üstesinden gelinemeyecek hiçbir mesele olmadığına inanıyorum.

Değerli dostum Edi Rama ile birlikte inşallah bu tür eserleri bir an önce hayata geçirmeyi kardeşliğimizin bir gereği olduğuna inanıyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, Ethem Bey Camii'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Restorasyon sürecine verdikleri destek için Arnavutluk makamlarına şükranlarımı sunuyorum. Bu güzel camiide edilecek duaların, yapılacak ibadetlerin Hak katında kabul olmasını niyaz ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk Meclisi'ne hitap etti: Balkanlar'da kalıcı barışın tesisi Türk dış politikasının öncelikleri arasındadır
OYNAT 01:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk Meclisi'ne hitap etti: Balkanlar'da kalıcı barışın tesisi Türk dış politikasının öncelikleri arasındadır
Arnavutluk Meclisi'nde milletvekillerine hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin her fırsatta yanlarında olacağını vurgulayarak, 'Balkanlar'da kalıcı barışın tesisi Türk dış politikasının öncelikleri arasındadır' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arnavutluk'ta FETÖ mesajı: Daha hızlı adımlar atılmalı
OYNAT 01:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arnavutluk'ta FETÖ mesajı: Daha hızlı adımlar atılmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tiran'da Arnavutluk Başbakanı Rama ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor. Arnavutluk'ta FETÖ'nün hala faaliyet alanı bulduğunu ifade eden Erdoğan, 'Elinde masumların kanı olan bu yapının sadece Türkiye'ye değil varlık gösterdiği her ülkeye büyük bir tehdit oluşturduğu aşikardır.' diyerek daha hızlı adımlar atılması gerektiğini vurguladı.
Türkiye ve Arnavutlukun ortak mirası

Türkiye ve Arnavutluk'un ortak mirası

Ethem Bey Camisi yeniden ibadete açıldı.
Vaka ve vefat sayısı yükselişte

Vaka ve vefat sayısı yükselişte

​Türkiye'nin 17 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.
HDP vekili Musa Piroğlu: Muhalefet dün yapmadığı işleri yapıyor o yüzden rahatız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arnavutluk'ta FETÖ vurgusu.

2021 Borsa İstanbul için rekorlar yılı oldu

2021 Borsa İstanbul için rekorlar yılı oldu

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Geçen yıl Borsa İstanbul'da halka arz olan şirket sayısı, yatırımcı sayısı, endeks değerleri ve işlem hacimlerinde rekorlar kırıldı” dedi.

​Mahkeme Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Erdoğan, deprem konutlarının teslim töreninde konuşuyor.

Transfer fotoğrafı olay oldu

Transfer fotoğrafı olay oldu

​Dünyaca ünlü futbolcu TFF 1. Lig ekibine imza attı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.