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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk Meclisi'ne hitap etti: Balkanlar'da kalıcı barışın tesisi Türk dış politikasının öncelikleri arasındadır

Arnavutluk Meclisi'nde milletvekillerine hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin her fırsatta yanlarında olacağını vurgulayarak, "Balkanlar'da kalıcı barışın tesisi Türk dış politikasının öncelikleri arasındadır" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk Meclisine hitap etti: Balkanlarda kalıcı barışın tesisi Türk dış politikasının öncelikleri arasındadır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Meclisi'ne hitap etti

Resmi ziyaret kapsamında Arnavutluk’ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’yla ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından iki ülke arasında yapılan anlaşmaların imza törenine katılan Erdoğan, Arnavutluk Meclisi'nde vekillere hitap etti.

Erdoğan, Türkiye'nin her fırsatta yanlarında olacağını vurgulayarak, "Balkanlar'da kalıcı barışın tesisi Türk dış politikasının öncelikleri arasındadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İş birliğimizi daha ileriye taşıma azmimize sıkı sıkıya sahip çıkalım. Bu tablonun bozulmasına beraberce izin vermeyeceğimize yürekten inanıyorum.

Türkiye ile Arnavutluk el ele verdiğinde ulaşamayacağı hedef, çözemeyeceği sıkıntı kalmaz.

Balkanlar'da kalıcı barışın tesisi, Türk dış politikasının öncelikleri arasındadır.

Türk milleti tüm gücüyle Arnavutluk halkının yanındadır. Depremde ve salgında yardım sağlayan ilk ülke Türkiye oldu.

Arnavutluk'u 1 Ocak 2022 tarihinde üstlendiği BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliği için tebrik ediyorum. Türkiye, Arnavutluk'un yanındadır.

FETÖ ile mücadele hassasiyetlerimizin başında yer alıyor. Bu örgüt Arnavutluk'ta hala mevcudiyetini devam ettiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk Meclisi'ne hitap etti: Balkanlar'da kalıcı barışın tesisi Türk dış politikasının öncelikleri arasındadır
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk Meclisi'ne hitap etti: Balkanlar'da kalıcı barışın tesisi Türk dış politikasının öncelikleri arasındadır
Arnavutluk Meclisi'nde milletvekillerine hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin her fırsatta yanlarında olacağını vurgulayarak, 'Balkanlar'da kalıcı barışın tesisi Türk dış politikasının öncelikleri arasındadır' dedi.

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