Türkiye'den yardım isteyen Litvanya'dan bir heyet Türkiye'ye geliyor

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan mülteciler konusunda yardım istediğini söylemişti. Landsbergis, "Türkiye ile iş birliği içinde kimliklerini kolaylıkla tespit edip menşe devletleri tarafından kabul edilmelerini talep edebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.
LİTVANYA DIŞİŞLERİ HEYET GÖNDERECEK
Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile Helsinki’de ortak basın toplantısı düzenleyen Bakan Çavuşoğlu, Litvanya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir heyetin, sığınmacılar konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye geleceğini açıkladı.
"TÜRKİYE'YE GİTMEKTEN ÇOK MEMNUNLAR"
Öte yandan Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, toplantıda Türkiye’de Kovid-19’dan arındırılma uygulamalarını da ele aldıklarını belirterek, "Finlandiyalılar Türkiye’ye gitmekten çok memnun, isteyen tüm turistlerin Türkiye’ye hızlı bir şekilde gitmesini sağlamak istiyoruz" dedi.