Litvanya Türkiye’den yardım istedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4’üncü Ukrayna Reform Konferansı’na katılmak üzere Litvanya’nın başkenti Vilnius’a gitmişti. Bakan Çavuşoğlu, burada Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis bir araya geldi.

Mülteciler konusunda yardım istedi

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, görüşmenin ardından basına verdiği demeçte, mülteciler konusunda Türkiye’den yardım istediğini açıkladı.

"Türkiye ile iş birliği yapabiliriz"

Landsbergis, Belarus’tan Litvanya’ya gelen mültecilerin büyük bir kısmının Türkiye üzerinden havayolu geldiğini söyleyerek, "Türkiye’nin onların kimliklerini bildiğine inanıyoruz. Türkiye ile iş birliği içinde kimliklerini kolaylıkla tespit edip menşe devletleri tarafından kabul edilmelerini talep edebiliriz" dedi.