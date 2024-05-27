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Dünya

Türkiye'nin Afrika diplomasisi Batı'nın gündeminde

Türkiye'nin Afrika diplomasisi Batı'nın gündeminde. Alman Konrad Adenauer Vakfı'nın Sahel Programı Başkanı Türkiye'nin Afrika'daki gücüne dair bir analiz kaleme aldı. Yazıda, Afrika'da etkili olan yeni büyük gücün Türkiye olduğu vurgulandı.

10:59 - 27/05/2024 Pazartesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

"Türkiye, Afrika'da etkili olan yeni güç"...


Bu sözler, Konrad Adenauer Vakfının Sahel Programı Başkanı Ulf Laessing'in kaleme aldığı analizde yer aldı.


Yazıda; Türkiye'nin, Afrika'da son yirmi yılda diplomatik atılımlar yaparak, Büyükelçilik sayısını 12'den 44'e yükselttiği belirtildi. Ticaret, eğitim ve askeri alanlar başta olmak üzere kıtaya katkıda bulunduğu ifade edildi.


Yazıda, Türkiye'nin Afrika'daki fırsatları gördüğü vurgulandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika'da yapmış olduğu temaslara dikkat çekildi.


"Avrupa Türkiye'den çok şey öğrenebilir"

Analizde ayrıca; Avrupa ve Almanya'nın, Türkiye'nin uzun vadeli Afrika stratejisinden çok şey öğrenebileceğine işaret edildi. Afrika'nın artık Türk şirketleri için büyük bir pazar haline geldiği belirtildi.


Yazıda, Türkiye'nin bölgeye çok sayıda insansız hava aracı sağladığının da altı çizildi. "Bayraktar modeli, 2019 Libya iç savaşında kullanıldığından beri en çok satanlar arasında yer alıyor" ifadelerine yer verildi.


#Batı
#Türkiye
#Afrika
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