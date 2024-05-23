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Dünya

Afrika diplomasisi sonuç getirdi

Uğur Duyan
04:00 - 23/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:43 - 23/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye'nin Afrika'da son dönemde artan diplomatik varlığı başta Ermeni meselesi olmak üzere, Ankara'da rahatsızlığa neden olan başlıklarda çözüm odaklı süreçlerin başlamasını sağladı. Moritanya'da, Gambiya'da FETÖ okullarının kapatılması, 1915 olayları noktasında Ermeni iddialarının Ruanda'daki soykırım müzesinden kaldırılması, Somali ile gelişen diplomatik ilişkiler, Gambiya'daki İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konuşması bu çalışmaların meyvesi oldu.

FETÖ’YE DARBE OLDU

FETÖ'nün yurt dışındaki faaliyetlerini engellemek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Moritanya'da Türkiye Maarif Vakfına (TMV) devredilen okullar, bilim yuvası haline getirildi. Gambiya hükümeti de TMV okul açması için bina tahsis etti. FETÖ'ye ait tüm okulları kapatan Gambiya hükümeti, TMV ile anlaşma imzaladı.



#Afrika
#Politika
#Ankara
#FETÖ
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