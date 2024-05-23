Afrika diplomasisi sonuç getirdi

Türkiye'nin Afrika'da son dönemde artan diplomatik varlığı başta Ermeni meselesi olmak üzere, Ankara'da rahatsızlığa neden olan başlıklarda çözüm odaklı süreçlerin başlamasını sağladı. Moritanya'da, Gambiya'da FETÖ okullarının kapatılması, 1915 olayları noktasında Ermeni iddialarının Ruanda'daki soykırım müzesinden kaldırılması, Somali ile gelişen diplomatik ilişkiler, Gambiya'daki İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konuşması bu çalışmaların meyvesi oldu.