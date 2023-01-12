Türkiye'nin ardından Azerbaycan'dan kritik 'İsrail' hamlesi

Azerbaycan, sınır komşusu İran'la yaşanan gerginliğin gölgesinde, ikili ilişkilerin 30 yıldır devam ettiği İsrail'e ilk büyükelçisini atadı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev çarşamba günü, daha önce dışişleri ve eğitim bakanlıklarında görev alan Muhtar Memedov'u İsrail Büyükelçisi olarak atadığı cumhurbaşkanlığı kararnamesini imzaladı.

1990'lı yıllardan beri Azerbaycan başkenti Bakü'de elçilik bulunduran İsrail, Ermenistan ile Dağlık Karabağ konusunda yaşanan anlaşmazlıkta Azerbaycan'a diplomatik destek veriyor.

İsrail'in petrol ithalatının yüzde 40'ı Azerbaycan tarafından karşılanıyor. Cumhurbaşkanı Aliyev ile İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu, sürekli olarak iki ülke arasındaki güçlü ilişkileri vurguluyor.

İsrail'deki Azerbaycan Büyükelçiliği, yabancı delegasyonların çoğunluğunun bulunduğu Tel Aviv kentinde yer alacak.

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Türkiye de İsrail'e dört yıl sonra büyükelçi atamıştı. Türkiye'nin yeni İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar oldu.

DÜNYA Türkiye Büyükelçisi İsrail Cumhurbaşkanına güven mektubunu sundu