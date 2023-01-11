Türkiye Büyükelçisi İsrail Cumhurbaşkanına güven mektubunu sundu

Dünya

Yeni ölümcül salgın uyarısı: İlaçlara dirençli süper mantar vakaları katlanıyor

Bilim insanları, ilaçlara dirençli ve enfekte ettiği kişilerde yüzde 78'e varan oranlarda ölüme neden olabilen süper mantar hastalığına karşı uyarıda bulundu. Candida auris adlı mantarın vakaları başta ABD olmak üzere pek çok ülkede artarken uzmanlar tespit edilmesi ve tedavi zor mantarın küresel bir salgına neden olabileceğinden endişe ediyor.