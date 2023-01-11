Dünya Türkiye Büyükelçisi İsrail Cumhurbaşkanına güven mektubunu sundu
ORTADOĞU

Türkiye Büyükelçisi İsrail Cumhurbaşkanına güven mektubunu sundu

Türkiye ve İsrail, 17 Ağustos 2022’de diplomatik ilişkileri en üst seviyeye çıkarma ve karşılıklı büyükelçi atama kararı almıştı. Bu kapsamda, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a güven mektubunu sundu.

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Haber Merkezi AA
Türkiye Büyükelçisi İsrail Cumhurbaşkanına güven mektubunu sundu
Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a güven mektubunu sundu.

Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a güven mektubunu sundu.

Büyükelçi Torunlar, Herzog tarafından Batı Kudüs’teki İsrail Cumhurbaşkanlığı rezidansında düzenlenen törenle kabul edildi.

İstiklal Marşının okunduğu törenin ardından Torunlar, Herzog’a güven mektubunu sundu.

Türkiye-İsrail ilişkileri

Türkiye ve İsrail, karşılıklı ilişkileri geliştirmek için 2022 boyunca birçok adım atmıştı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Mart 2022’deki Ankara ziyaretini, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun mayıstaki İsrail'i ziyareti izlemişti. Dönemin İsrail Başbakanı Yair Lapid de haziranda Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Türkiye ve İsrail, 17 Ağustos 2022’de diplomatik ilişkileri en üst seviyeye çıkarma ve karşılıklı büyükelçi atama kararı almıştı.

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