İşgalci İsrail güçlerinin Nablus'a düzenlediği baskında 15 Filistinli gözaltına alındı

Ekonomi

Türkiye ucuz gazda Avrupa üçüncüsü: Bu kış rahat geçecek

Türkiye Avrupa’da doğalgazı en ucuz kullanan üçüncü ülke oldu. Türkiye'yi yalnızca Macaristan ve Ukrayna geçerken, Ukrayna'da savaş sebebiyle bu tarz hizmetlerden ücret alınamaması fiyatlarda etken oldu.