Dünya İşgalci İsrail güçlerinin Nablusa düzenlediği baskında 15 Filistinli gözaltına alındı
ORTADOĞU

İşgalci İsrail güçlerinin Nablus'a düzenlediği baskında 15 Filistinli gözaltına alındı

İşgalci İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 1 Filistinli yaralandı, 15 Filistinli gözaltına alındı.

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İşgalci İsrail güçlerinin Nablusa düzenlediği baskında 15 Filistinli gözaltına alındı
Foto: Arşiv

İşgalci İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 1 Filistinli yaralandı, 15 Filistinli gözaltına alındı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre işgalci İsrail güçleri, Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı'na baskın yaptı.

Kamptaki bir evin etrafını saran işgalci İsrail güçleri ile onlarca Filistinli arasında olay çıktı, bölgede silah sesleri duyuldu.

Filistinli bir genç yaralandı

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, işgalci İsrail güçleri tarafından yaralanan 20'li yaşlardaki Filistinli tedavi için Rufeyda Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Açıklamada, yaralının durumunun kritik olduğu bilgisi paylaşıldı.

15 Filistinli gözaltına alındı

Filistin Esirler Kulübü ise işgalci İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde 15 Filistinliyi gözaltına aldığını açıkladı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskın düzenleyen işgalci İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

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