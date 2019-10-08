Türkiye'nin askeri harekatı İsrail'de paniğe neden oldu: Biz de ihanete uğradık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından Suriye'nin kuzeyindeki Amerikan askerleri geri çekilmeye başladı.

ABD'nin çekilme kararı sadece YPG/PKK'da değil, İsrail'de de büyük endişeye neden oldu. İsrailli gazeteci Barak Ravid, konuyla ilgili üst düzey bir İsrailli yöneticinin "Bu karar İsrail'in Suriye'de tek başına olduğunu kanıtlıyor. Erdoğan güçlendirilmesi ve Kürtlerin ihanete uğraması karşısında şoka uğradık" dediğini aktardı.

ישראל הופתעה מהודעת טראמפ על נסיגה מצפון סוריה. ראש ממשלת המעבר נתניהו שומר על שתיקה. צפו בפרשנות שלי במהדורת @newsisrael13 pic.twitter.com/ZSgxZeF5tN — Barak Ravid (@BarakRavid) 7 Ekim 2019

14 Aralık 2018'de Erdoğan ile Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından Trump'ın benzer kararı almasından sonra İsrail hükümeti benzer tepkiyi göstermişti.

Naftali Bennett

İsrailli bakan: Kaderimizi ABD'nin eline bırakmayacağız

İsrail'in eski Eğitim Bakanı Naftali Bennett de Türkiye'nin harekatıyla ilgili "İsrail kaderini asla büyük dostumuz ABD'nin de aralarında bulunduğu başkalarının eline bırakmayacak" paylaşımını yaptı.

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