Dünya Türkiyenin askeri harekatı İsrailde paniğe neden oldu Biz de ihanete uğradık
ORTADOĞU

Türkiye'nin askeri harekatı İsrail'de paniğe neden oldu: Biz de ihanete uğradık

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından yaşanan gelişmelerin yankıları sürüyor. ABD askerlerinin dün sabah saatlerinde Suriye'nin kuzeyindeki askeri üslerden çekilmeye başlaması İsrail'de büyük korku ve endişeye neden oldu. İsrailli üst düzey bir yetkili, "Bu karar İsrail'in Suriye'de tek başına olduğunu kanıtlıyor. Erdoğan güçlendirilmesi ve Kürtlerin ihanete uğraması karşısında şoka uğradık" dediği öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İsrail'de üst düzey isimlerden ABD'nin kararına tepkiler geliyor.
İsrail'de üst düzey isimlerden ABD'nin kararına tepkiler geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından Suriye'nin kuzeyindeki Amerikan askerleri geri çekilmeye başladı.

ABD'nin çekilme kararı sadece YPG/PKK'da değil, İsrail'de de büyük endişeye neden oldu. İsrailli gazeteci Barak Ravid, konuyla ilgili üst düzey bir İsrailli yöneticinin "Bu karar İsrail'in Suriye'de tek başına olduğunu kanıtlıyor. Erdoğan güçlendirilmesi ve Kürtlerin ihanete uğraması karşısında şoka uğradık" dediğini aktardı.

  • 14 Aralık 2018'de Erdoğan ile Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından Trump'ın benzer kararı almasından sonra İsrail hükümeti benzer tepkiyi göstermişti.

Naftali Bennett

İsrailli bakan: Kaderimizi ABD'nin eline bırakmayacağız

İsrail'in eski Eğitim Bakanı Naftali Bennett de Türkiye'nin harekatıyla ilgili "İsrail kaderini asla büyük dostumuz ABD'nin de aralarında bulunduğu başkalarının eline bırakmayacak" paylaşımını yaptı.

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Fırat'ın doğusunda terör örgütü PKK'ya karşı TSK ile birlikte savaşacak ÖSO birliklerinin hazırlıkları sona erdi. Suriye Milli Ordu Genelkurmay Başkanlığı, cephe ve asker taksimatını tamamladı. Sayı ve cephe noktalarının kesinleşmesi sonrası ÖSO askerlerinin belirlenen noktalara sevki başladı. Özgür Suriye Ordusu Genel Kurmay Başkanı General Selim İdris yayınladığı bildiri "PKK işgal hattında yaşayan tüm sivillerin canları, malları ve namus ve dinleri emanetimizdir. Fırat’ın Doğusu’nda yaşayan Müslüman, Hıristiyan, Aşuri, Ezidi, Arap, Kürt, Türkmen tüm halkımıza selam olsun. Kurtuluş vakti artık çok yakın" ifadelerine yer verildi.
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