Dünya Yunanistan ile ABD zirvesi Türkiye karşıtı şova dönüştü
AVRUPA

Yunanistan ile ABD zirvesi Türkiye karşıtı şova dönüştü

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile ABD'li mevkidaşı Pompeo'nun Atina'da gerçekleştirdiği toplantı 'Türkiye düşmanlığı' şovuna dönüştü. Elli Deniz Muharebesi'nde Türk donanmasının yenilgisinin resmedildiği tablo önünde 'gülerek poz' veren iki bakan toplantı sonrasındaysa Türkiye'ye karşı tehdit mesajları verdi. Peki, Yunanistan ile ABD yakınlaşması ne anlama geliyor? Uzmanlar yenisafak.com'un sorularını yanıtladı.

Hasan Hız Yeni Şafak
ABD ile Yunanistan'ın dışişleri bakanları toplantısı Türkiye karşıtı bir şova dönüştü. İki bakan, Elli Deniz Muharebesi'nin resmedildiği tablonun önünde gülerek poz verdiler.
ABD ile Yunanistan'ın dışişleri bakanları toplantısı Türkiye karşıtı bir şova dönüştü. İki bakan, Elli Deniz Muharebesi'nin resmedildiği tablonun önünde gülerek poz verdiler.

Türkiye, Fırat'ın doğusuna büyük bir askeri harekata hazırlanırken Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK terör örgütüyle iş birliği yapan ABD yönetimi, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın tezlerini açıkça destekliyor.

Geçtiğimiz günlerde savunma işbirliği anlaşması kapsamında Atina'yı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Yunan mevkidaşıyla gerçekleştiği toplantı 'Türkiye düşmanlığı' şovuna dönüştürüldü.

ABD ve Yunanistan toplantıda savunma işbirliği anlaşması da imzaladı.

İki bakan Türkiye'ye tehdit mesajları verdiği toplantının ardından Elli Deniz Muharebesi'de Türk donanmasının yenilgisinin resmedildiği tablo önünde gülerek poz verdi.

Bu gelişmeleri yenisafak.com'a değerlendiren Rumeli Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi'nden Hasan Özkan, iki bakanın tablo önünde kasıtlı olarak poz verdiğine dikkat çekerek, şu ifadelere yer verdi:

  • "1912 yılında malum 'Elli Deniz Muharebesi' hadisesi yaşandı. Osmanlı’dan ayrılmış küçük bir devlet olan Yunanistan, 1909 yılında İtalya’dan aldıkları Averof zırhlısı sayesinde Osmanlı’dan daha etkili bir donanmaya sahip olmuştu. Fakat şu hiç unutulmasın ki, 2018 yılı dünya deniz kuvvetleri listesinde Yunanistan 22. sırada, Türkiye 12. sırada. Kısacası 1912 üzerinden çok sular geçti. Türkiye milli savunma sanayi politikaları ile Yunanistan’ın çok önünde yerini alıyor. Dolayısı ile bu tablo önünde kurgulanan kahkaha tiyatrosu, aslında durumu analiz edebilenler için küçük çocuğun elinden şekeri alındığında ağladığı sahneden ibaret."

Yunan uzmandan çarpıcı SİHA yorumu: Rodos kıyılarına gelince anlaşıldı
GÜNDEM
Yunan uzmandan çarpıcı SİHA yorumu: Rodos kıyılarına gelince anlaşıldı

ABD yeni Türkiye'yi kabullenemiyor

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Washington yönetiminin Türkiye'deki yeni düzeni sindiremediğinin altını çizen Özkan, "ABD Türkiye’yi sıkıştırabilecek, tarihi ve güncel bir çok anlaşmazlıkları olan kendilerinden yana güçlü bir müttefik arıyor. Yunanistan onlar için adeta biçilmiş kaftan pozisyonunda" değerlendirmesinde bulundu.

Bölgedeki ABD üs haritaları.

ABD'nin Lozan'a aykırı üs kurma girişimleri var

  • "Dedeağaç bölgesine Lozan’a aykırı olarak üs kurma çabasına yeltenen ABD, Türkiye’de sivil toplum kuruluşları ve hükümetimizin uyarıları sonucunda bunu ertelemiştir fakat vazgeçtiğini söyleyemeyiz. Buna kılıf olarak Dedeağaç limanının özelleştirilmesi ve ABD’nin buraya özelleştirme vesilesi ile yerleşmesi söz konusu oldu. Bu konuyu da yakından takip ediyoruz. Suriye’de Türkiye’nin yaptığı operasyonlarda kazandığı başarıları ve son dönemdeki yükselişini içine bir türlü sindiremeyen bir ABD yaklaşımı var"

ABD yönetimi geçtiğimiz günlerde Dedeağaç limanına çok sayıda asker ve askeri araç sevk etmişti.

Yunanistan gerçek tabloyu göremiyor

"ABD malesef Yunanistan’ı yine bu tablo önünde oyuna getirmiştir. Diplomaside gurur okşamayı iyi bilen ABD’li yetkililer Yunanistan’ın hayal kurma zaafından faydalanıyor. Yunanistan esasında bu rüyadan uyanmalı ve asıl stratejik ortağının Türkiye olması gerektiğinin farkına varmalı. İyi komşuluk ilişkileri de bunu gerektirir lakin ABD’nin çıkarları doğrultusunda kendi çıkarlarını tehlikeye atmaya devam ederse Yunanistan sadece kendisi için değil Balkanlar ve Avrupa için de istikrarsızlık kaynağı haline gelecektir."

Mavi Vatan tatbikatı ile TSK bölgede gövde gösterisi yapmıştı.

Atina birçok alanda Türkiye'nin gerisinde

ABD ve Yunanistan arasında imzalanan bu protokol ve tablo önündeki kahkaha tiyatrosu aslında tam şu mesajı veriyor: 'Biz ABD olarak Yunanistan’ı savunma alanında destekleyeceğiz ve onlar Averof’un sizin geminizden üstün olduğu zamanki gibi deniz kuvvetine ulaştığında bir deniz zaferi ile Akdeniz’de sizi yenecekler'

  • Yunanistan hem ekonomik, hem nüfus, hem de savunma sanayi bakımından Türkiye’nin çok gerisinde kalmıştır. Dolayısı ile Yunanistan çağı yakalasa dahi Türkiye kazandığı ivme ve nüfus gücü ile daima önde olacaktır. ABD’nin verdiği mesaj sadece Yunanistan’ın iç politikasına yarayacak, ancak Türkiye’yi düşman olarak görmek isteyen Yunanlılar bunu gerçekçi bir tehdit mesajı olarak algılayacak, biz ise gerçekçi olmayan bir tehdit mesajı olarak tanımlayacağız.

Kuşatma
GÜNDEM
Kuşatma
Teröristler kamerada!

Teröristler kamerada!

​TVNET ekibi Tel Abyad'da toplanan PKK'lıları görüntüledi.
Yolcuların hepsi komando!

Yolcuların hepsi komando!

Sıfır noktasında hazırlıklar tamam, komandolar sınır yolunda.
20 bin liramı adlılaroğlumu vermediler

'20 bin liramı adlılar
oğlumu vermediler'

​HDP önünde eylem yapan baba: Bazen biri gizli numaradan arıyor
Masonlar öldürdü!

Masonlar öldürdü!

1938 yılını neden 'büyük kurtuluş' ilan ettiler?
İstanbul'da yine metrobüs kazası

İstanbul'da yine metrobüs kazası

​İki metrobüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Kirada çifte tuzak!

Kirada çifte tuzak!

​Parasını alamayan da var aracını kaptıran da...
SİHA'ların<br>sırrı açıklandı

SİHA'ların
sırrı açıklandı

Bayraktar: 130 bin saattir bu sırla görev yapıyor.
Seri atışa geçti

Seri atışa geçti

​Yerli imkanlarla geliştirilen elektromanyetik silah.
Kurtuluş<br>vakti çok yakın

Kurtuluş
vakti çok yakın

ÖSO, Fırat'ın doğusu için cephe ve asker taksimatını tamamladı.
Bizi yalnız bırakıyorsunuz

Bizi yalnız bırakıyorsunuz

​Trump'ın kararı PKK/SDG'de infiale sebep oldu.
Çölde açık hava sineması

Çölde açık hava sineması

​Kurucusunun dahi unuttuğu sinema salonu.
Halisdemir davasında önemli gelişme

Halisdemir davasında önemli gelişme

Yargıtay, 18 sanığa verilen hapis cezalarının onanması istendi.
Cumhurbaşkanı<br>müjdeyi vermişti

Cumhurbaşkanı
müjdeyi vermişti

​Petrol aramada yeni dönem başladı.
Türkiye tehditle hareket etmez

Türkiye tehditle hareket etmez

Fuat Oktay'dan operasyona ilişkin kritik açıklama.
Ödemeler başladı

Ödemeler başladı

55 milyon 717 bin 693 lira ödeme yapılacak.
İsrail'de <br>büyük panik

İsrail'de
büyük panik

Türkiye'nin askeri harekatı Tel Aviv'de korkuya neden oldu.
Hakurk ve <br>Haftanin vuruldu

Hakurk ve
Haftanin vuruldu

Irak'ın kuzeyindeki operasyonda 9 terörist etkisiz hale getirildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.