Dünya Türkiyenin de yer aldığı İkinci Berlin Konferansı sona erdi
AVRUPA

Türkiye'nin de yer aldığı İkinci Berlin Konferansı sona erdi

BM ve Almanya himayesinde Türkiye'nin de dahil olduğu uluslararası aktörlerin katılımıyla gerçekleştirilen İkinci Berlin Konferansı sona erdi. Libya Dışişleri Bakanı Menguş, gelecek günlerde her iki taraftaki paralı askerlerin de Libya'dan ayrılacağını umduklarını söyledi.

Haber Merkezi AA
​Türkiyenin de yer aldığı İkinci Berlin Konferansı sona erdi
İkinci Berlin Konferansı

Uluslararası aktörler ve Türkiye'nin de katıldığı İkinci Berlin Konferansı sona erdi. Libya Dışişleri Bakanı Menguş konferans sonrasında yaptığı açıklamada, gelecek günlerde her iki taraftaki paralı askerlerin de Libya'dan ayrılacağını umduklarını kaydetti.

Libya krizine siyasi çözüm bulmak amacıyla ilk olarak 19 Ocak 2020'de düzenlenen konferansın ikincisine, Libya'dan Başbakan Abdulhamid Dibeybe, BM Genel Sekreterinin Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo'nin yanı sıra Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da dahil olduğu Libya ile ilgili ülkelerin dışişleri bakanları katıldı.

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