Türkiye'ye tehditler savuran Graham yeniden seçildi

Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde sonuçlar açıklanmaya başladı. 65 yaşındaki Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Demokrat rakibi Jaime Harrison'ı geride bırakarak Güney Carolina'daki ABD Senato koltuğuna yeniden seçildi. Graham, oyların yüzde 55'ini aldı.
Trump'ın destekçilerinden biri olan Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham, ABD'nin müdahaleci dış politikasını savunan bir isim. Graham, Türkiye'nin Barış Pınarı Operasyonu'na ilişkin yaptığı paylaşımda, askeri bir operasyon durumunda Türkiye'yi yaptırım uygulamakla tehdit etmişti. Graham ayrıca, S-400 hava savunma sistemi aldığı gerekçesiyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını da talep etmişti.