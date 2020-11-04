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Dünya Türkiyeye tehditler savuran Graham yeniden seçildi
AMERİKA

Türkiye'ye tehditler savuran Graham yeniden seçildi

ABD Başkanı Trump'a yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Güney Carolina'da oyların yüzde 55'ini alarak koltuğunu korudu.

Haber Merkezi Diğer
Lindsey Graham
Lindsey Graham

Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde sonuçlar açıklanmaya başladı. 65 yaşındaki Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Demokrat rakibi Jaime Harrison'ı geride bırakarak Güney Carolina'daki ABD Senato koltuğuna yeniden seçildi. Graham, oyların yüzde 55'ini aldı.

ABD'li senatörden küstah tehdit
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ABD'li senatörden küstah tehdit
ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham katıldığı bir televizyon programında Türkiye'ye küstah tehditler savurdu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararını sorumsuzluk olarak niteleyen Graham 'Türkiye Suriye'ye bir adım dahi atarsa ekonomik ve askeri olarak yaptırımların uygulanması için elimden geleni yapacağım' dedi.


Lindsey Graham kimdir?

  • Trump'ın destekçilerinden biri olan Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham, ABD'nin müdahaleci dış politikasını savunan bir isim. Graham, Türkiye'nin Barış Pınarı Operasyonu'na ilişkin yaptığı paylaşımda, askeri bir operasyon durumunda Türkiye'yi yaptırım uygulamakla tehdit etmişti. Graham ayrıca, S-400 hava savunma sistemi aldığı gerekçesiyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını da talep etmişti.

Türkiye'ye yaptırım tehditleri savuran Lindsey Graham kim?
DÜNYA
Türkiye'ye yaptırım tehditleri savuran Lindsey Graham kim?

Senatör Graham tüm dünyanın gözü önünde ABD-PKK ilişkisini deşifre etmişti
OYNAT 00:58
Senatör Graham tüm dünyanın gözü önünde ABD-PKK ilişkisini deşifre etmişti
Yaptığı açıklamada 'YPG, PKK ile bağlantılıdır.' diyen ABD'li senatör Lindsey Graham, Nisan 2016'da ABD Senatosu'nun Silahlı Hizmetler Komitesi'nde Savunma Bakanı Ashton Carter'ı sıkıştırmış ve ABD ile PKK'nın arasındaki bağı böyle göz önüne sermişti.
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