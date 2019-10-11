Dünya Türkiyeye yaptırım tehditleri savuran Lindsey Graham kim?
AMERİKA

Türkiye'ye yaptırım tehditleri savuran Lindsey Graham kim?

Trump'ın Suriye kararından sonra Türkiye'ye art arda tehditler savuran Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham, ABD'nin müdahaleci dış politikasını savunan bir isim. Asker kökenli senatör Graham daha önce Venezuela'da Madura'ya karşı askeri müdahale yapılmasını da teklif etmiş.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lindsey Graham
Lindsey Graham

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeydoğusundaki askerlerini güneye doğru çekerek, Türkiye'nin operasyonunun önünü açmasına ABD'de en çok tepki gösteren isim Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham oldu. Trump'ın Suriye kararından sonra art arda yaptığı açıklamalarda Türkiye'ye tehditler savuran Graham ABD Başkanı'nın birçok konuda en önemli destekçilerinden.

Asker kökenli

Graham, 2003 yılından bu yana Cumhuriyetçi Parti'nin güçlü olduğu Güney Carolina eyaletinden senatörlük yapıyor. Asker kökenli senatör, Cumhuriyetçilerin en etkili isimleri arasında yer alıyor. 2015 yılında başkanlığa aday adayı oldu ancak yeterli desteği alamadığını görünce adaylıktan çekildi. İlk dönemlerde Trump'ın adaylığına karşı olsa da, Başkan seçilmesinin ardından Senato'daki en önemli destekçilerinden biri haline geldi.

Müdahaleci dış politikayı savunuyor

Graham, aynı zamanda Trump hakkında açılan görevden azil soruşturmasının Temsilciler Meclisi'nden Senato'ya geçerek devam etmesi halinde, konuyu ele alacak olan komiteler arasında yer alan Adalet Komitesi'nin de başkanı. Trump'la sık sık birlikte golf oynayan Graham, savunma alanının güçlendirilmesini ve müdahaleci bir dış politika uygulanmasını savunan bir isim.

Venezuela'ya askeri müdahale teklifinde bulundu

2002 yılında Irak'ın işgal edilmesi için hazırlanan yasa tasarısına destek veren isimlerden biri olan Graham, eski Başkan Barack Obama'nın savunma bütçesinde yaptığı kesintileri sert bir dille eleştirmiş ve Venezuela'da düzenlenen protestolar sırasında Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun devrilmesi için askeri müdahalede bulunulmasını önermişti.

Graham ile Trump, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi sonrasında da farklı görüşler dile getirdi.Trump ve Beyaz Saray, Kaşıkçı cinayetinin azmettiricisinin Veliaht Prensi Muhammed bin Selman olup olmadığına yönelik kesin bir sonuca varmaktan kaçınırken, Graham ise bu konuda şüphe olmadığı yönünde açıklamalar yaptı.

Yaptırımların mimarı

Bu oy, satış anlaşmasının durdurulmasına yetmemiş olsa da, bundan birkaç ay sonra Graham, bu kez Türkiye için bir yaptırım tasarısı hazırladı. Demokratların da desteklediği bu tasarı, Türkiye'ye Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle bir dizi ekonomik yaptırım uygulanmasını öngörüyor.Graham, Demokrat Senatör Chris Van Hollen birlikte hazırlayıp sundukları tasarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kongre'nin birçok üyesi, DEAŞ'e karşı en güçlü müttefiklerimizden biri olan Kürtlerin yüzüstü bırakılmasının yanlış olduğunu düşünüyor" dedi.

Tasarı haftaya görüşülecek

Tasarıda ekonomik ve askeri bir dizi yaptırım uygulanması öngörülüyor. Bunlar arasında aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bulunduğu yedi üst düzey hükümet yetkilisinin ABD'deki varlıklarının dondurulması, Türkiye ile askeri ticaretin askıya alınması, enerji sektörüne yönelik yaptırım uygulanması ve ABD askeri yardımlarının yasaklanması yer alıyor.Kongre şu anda tatilde bulunuyor. Ancak tasarının önümüzdeki hafta gündeme alınması ve hızlı bir şekilde oylanması bekleniyor.

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