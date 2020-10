Twitter CEO’sunu hapse atın

ABD’de 3 Kasım başkanlık seçiminin Demokrat Partili adayı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden hakkındaki iddiaların yayılmasına engel koyan Twitter CEO’su Jack Dorsey’e, Başkan Donald Trump’ın kişisel avukatı Rudy Giuliani “Hapse atın” tepkisini gösterdi. Perşembe günü ‘America This Week’ programına çıkan Eski New York Belediye Başkanı ve Başkan Donald Trump’ın kişisel avukatı Rudy Giuliani, ‘Hunter Biden’ın sayısız suç işlediğinin bir gerçek olduğunu, Twitter CEO’su Jack Dorsey’in bu tutumuyla suç ortaklığı yaptığını’ savundu. The New York Post gazetesinin Hunter Biden’ın Ukrayna’daki ilişkilerine dair haberine “teyit edilmediği” iddiasıyla yayılmasına kısıtlama getiren Twitter, seçimle ilgili yeni paylaşım kuralları kapsamında, ilkin habere erişimi engellemiş, ardından haberi ‘güvenilmez’ olarak işaretlemişti. Bunu e-postaların yasadışı ele geçirilmesi ve doğruluğunun teyit edilememesiyle gerekçelendirmişti. Giuliani, sosyal medya platformunun sözkonusu haberin yayılmasına getirdiği kısıtlamayı “Japonların kamplara konulmasından beri Amerika’daki en kötü hak ihlali, bir farkla ki, bu hepimize birden yapılıyor” diye niteledi.

