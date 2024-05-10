Seçim görevli ücretleri ödeme tarihleri, 31 Mart’ta düzenlenen yerel seçimlerde görev yapanların gündeminde yer alıyor. Seçim görevli ücretleri memur maaşı katsayı oranına göre hesaplandığından yeni yıl ile birlikte artış gösterdi. Sandık görevlisi, partili üyeler, bina sorumlusu ve kurul başkanının alacağı ücretler değişkenlik gösteriyor. Peki, Peki, YSK sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak?

Sandık görevlileri, 31 Mart yerel seçimlerinde sandık kurma, kimlik kontrol, pusula ve mühür teslimi, oy dökümü ve sayımı gibi görevleri yerine getirdi. Mahalli İdareler Seçimi'nde görev alan sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman yatacağı da merak ediliyor. Konu ile ilgili olarak resmi bir açıklama bulunmuyor. Sandık görevlisi ücretlerinin Mayıs ayı içerisinde yatırılması bekleniyor.