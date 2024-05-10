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31 Mart sandık görevli ücretleri yatmaya başladı mı? Seçim görevlisi, parti üyesi, bina sorumlusu ve kurul başkanı seçim parası sorgulama

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde görev alan sandık görevlilerine belirli tutarlarda ödemeler yapılıyor olacak. Yerel seçimler geride kaldı ve 31 Mart Pazar günü sandık başlarında görev yapan görevliler seçim parası yattı mı, yatmadı mı araştırıyor. 31 Mart seçim ücreti ne zaman yatacak? Sandık görevlisi ücreti sorgulama nasıl yapılır? İşte, seçim sandık görevlisi ücreti ödeme takviminde son durum bilgisi.

14:17 - 10/05/2024 Cuma
Güncelleme: 14:18 - 10/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Seçim görevli ücreti
Seçim görevli ücreti

Seçim görevli ücretleri ödeme tarihleri, 31 Mart’ta düzenlenen yerel seçimlerde görev yapanların gündeminde yer alıyor. Seçim görevli ücretleri memur maaşı katsayı oranına göre hesaplandığından yeni yıl ile birlikte artış gösterdi. Sandık görevlisi, partili üyeler, bina sorumlusu ve kurul başkanının alacağı ücretler değişkenlik gösteriyor. Peki, Peki, YSK sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak?

SEÇİM PARALARI NE ZAMAN YATACAK?

Sandık görevlileri, 31 Mart yerel seçimlerinde sandık kurma, kimlik kontrol, pusula ve mühür teslimi, oy dökümü ve sayımı gibi görevleri yerine getirdi. Mahalli İdareler Seçimi'nde görev alan sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman yatacağı da merak ediliyor. Konu ile ilgili olarak resmi bir açıklama bulunmuyor. Sandık görevlisi ücretlerinin Mayıs ayı içerisinde yatırılması bekleniyor.

2024 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR?

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde görev alan sandık görevlileri ücreti ödeme tarihi araştırılıyor. Buna göre, sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL, sandık memurlarına 2.088 TL, partili üyelere 696 TL ve bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecek.

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NEREYE YATACAK?

Seçim görevlisi ücretleri Ziraat Bankası veya Halkbank hesaplarından sorgulanabilecek.



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