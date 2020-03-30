Dünya Üç eyalete seyahat uyarısı ABDde can kaybı engellenemiyor
KORONAVİRÜS

Üç eyalete seyahat uyarısı: ABD'de can kaybı engellenemiyor

Kovid-19’un ABD’deki merkez üssü New York’ta can kayıpları 900’e yaklaştı. Trump, eyalet için karantina uygulayabileceğini açıkladı ancak Vali Cuomo, karara sert tepki gösterdi. Geri adım atmak zorunda kalan Trump, New York, New Jersey ve Connecticut eyaletleri için seyahat uyarısında bulundu

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rhode Island eyaleti, New York’a ait plaka taşıyan araçları durdurup, içindekileri 14 gün zorunlu karantinaya almaya başladı.
Rhode Island eyaleti, New York’a ait plaka taşıyan araçları durdurup, içindekileri 14 gün zorunlu karantinaya almaya başladı.

ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkez üssü olan New York’ta can kayıpları artıyor. ABD Başkanı Donald Trump, eyalette zorunlu karantina uygulayabileceğini açıkladı ancak gelen tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kaldı.

TRUMP KARANTİNA İSTİYOR

Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 2 bin 229’a çıktığı ABD’de, virüs tespit edilenlerin sayısı ise 131 bin 403’e yükseldi. Ülkede virüsün merkez üssü olduğu New York eyaletinde ise can kayıpları 900’e, vaka sayısı ise 55 bine yaklaştı. ABD Başkanı Trump, cumartesi akşamı yaptığı açıklamada, “Birçok eyalet salgından etkilenmiş durumda. Bu sebeble bazı önlemler düşünüyoruz. İnsanlar New York’un karantinaya alınmasını istiyor çünkü burası sıcak nokta. Yapmak zorunda değiliz ancak bugün New York ve muhtemelen New Jersey ile Connecticut’ın bazı bölümlerini iki hafta zorunlu karantina uygulayabiliriz” ifadelerini kullandı.

CUOMO: SAVAŞ İLANIDIR

Trump’ın açıklamaları ile ilgili bilgisi olmadığını söyleyen New York Valisi Andrew Cuomo ise, “Bu eyaletlere savaş ilanıdır” dedi. Bu şekilde uygulanacak bir karantinanın yapıcı olmaktan uzak ve ABD karşıtı olacağını belirten Cuomo, bunun tamamen kaosa yol açacağını savundu. Cuomo, New Orleans gibi eyaletlerde ve virüsün fazla olduğu bölgelerdeki yükseliş göz önüne alındığında New York’u karantinaya almanın tamamen etkisiz olacağını ve bunun mantıklı olmadığını söyledi. Cuomo, “Ciddi bir hükümetin veya profesyonel bir yöneticinin bunu destekleyeceğini asla sanmıyorum” ifadelerini kullandı.

KISITLAYICI TEDBİRLER

Açıklamadan kısa süre sonra Cuomo ile konuşan Trump, karantina fikrinden vazgeçti. Twitter hesabından açıklama yapan Trump, bu eyaletler için karantinaya şu aşamada gerek olmadığını ancak güçlü seyahat kısıtlayıcı tedbirler alacaklarını ifade etti. Trump’ın açıklamasından kısa süre sonra ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), söz konusu üç eyaletle ilgili uyarı yayımladı. Uyarıda, Kovid-19 salgınının yayılmasını önleyebilmek amacıyla New York eyaleti ile komşuları New Jersey ve Connecticut eyaletlerinde yaşayanlardan, 14 gün boyunca tüm iç seyahatlerden kaçınmaları istendi. Seyahat uyarısı, gündelik hayatın devamında önemli rol oynayan sağlık, altyapı ve gıda sektörü çalışanları gibi kesimleri kapsamayacak.

USNS COMFORT NEW YORK’A GİDİYOR

Comfort
  • Koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD, tedbirlerini arttırmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Norfolk deniz üssünde bakımı tamamlanan Amerikan Deniz Kuvvetleri’ne bağlı USNS Comfort hastane gemisini New York kentine gönderdi. Virginia eyaletindeki deniz üssünde yapılan törene katılan Trump, 19 gün sonra ilk kez Beyaz Saray’ın dışına çıkmış oldu. 73 yaşındaki Trump, virüs salgını için yüksek riskli kategoride bulunuyor.

ABD'deki Newsweek dergisi koronavirüsün çözümü için Hz.Muhammed'in hadislerini örnek gösterdi: Peygamber efendimiz 13 asır öncesinde uyarmış
DÜNYA
ABD'deki Newsweek dergisi koronavirüsün çözümü için Hz.Muhammed'in hadislerini örnek gösterdi: Peygamber efendimiz 13 asır öncesinde uyarmış
Abone Ol Google News
Gücümüz vefamız

Gücümüz vefamız

Bir haftada 545 bin yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşa ulaşıldı​.
Ordular karantinada

Ordular karantinada

​Koronavirüs salgını ülkelerin ordularını da tehdit ediyor.
Bakan Kocadan iddialara cevap

Bakan Koca'dan iddialara cevap

Koca: ​Verilerde tutarsızlık olduğu iddiaları tamamen asılsızdır.
Koronavirüsün 24 saati

Koronavirüsün 24 saati

​Dünyada an be an yaşananlar...
Trafiğe çıkışları sınırlandırıldı

Trafiğe çıkışları sınırlandırıldı

Bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi.
23 kayıp daha

23 kayıp daha

Tedavisi tamamlanan 35 kişi taburcu edildi.
Türkiye bu salgını yenecek güçte

Türkiye bu salgını yenecek güçte

​Neutec'in yönetim kurulu başkanı Mahmut Bilgiç'ten koranavirüs'le mücadeleye ilişkin açıklamalar
Rakamlar korkutucu

Rakamlar korkutucu

Dünyada koronavirüs vaka sayısı 700 bini geçti.
Alkışlar milli yıldıza

Alkışlar milli yıldıza

​Maske ve eldivenini takıp yardım dağıttı.
EBA'da canlı<br>dersler başlıyor

EBA'da canlı
dersler başlıyor

​Öğretmenler evden katılacak.
İtalya eriyor

İtalya eriyor

Ölü sayısında kritik 10 bin eşiği aşıldı.
Kiliseden yayıldı

Kiliseden yayıldı

​Fransa'da şoke eden koronavirüs iddiası.
İki günde<br>ikiye katladı

İki günde
ikiye katladı

İlk bin ölümün bir ayda yaşandığı ABD'de korkutan rakamlar
Festivalden <br>tüm ülkeye yayıldı!

Festivalden
tüm ülkeye yayıldı!

Cep telefonu sinyalleri dehşeti gözler önüne serdi.
Herkesi kurtaramayacağız

Herkesi kurtaramayacağız

​İngiltere'den ürküten koronavirüs açıklaması.
Şimdi <br>dayanışma vakti

Şimdi
dayanışma vakti

Emine Erdoğan çağrı yaptı, Cumhurbaşkanı da destek verdi.
Yeni dönem başlıyor

Yeni dönem başlıyor

​Cezaevlerinde 'görüntülü görüşme': Haftada 30 dakika ve 3 hak

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.