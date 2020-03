Üç eyalete seyahat uyarısı: ABD'de can kaybı engellenemiyor

ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkez üssü olan New York’ta can kayıpları artıyor. ABD Başkanı Donald Trump, eyalette zorunlu karantina uygulayabileceğini açıkladı ancak gelen tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kaldı.

TRUMP KARANTİNA İSTİYOR

Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 2 bin 229’a çıktığı ABD’de, virüs tespit edilenlerin sayısı ise 131 bin 403’e yükseldi. Ülkede virüsün merkez üssü olduğu New York eyaletinde ise can kayıpları 900’e, vaka sayısı ise 55 bine yaklaştı. ABD Başkanı Trump, cumartesi akşamı yaptığı açıklamada, “Birçok eyalet salgından etkilenmiş durumda. Bu sebeble bazı önlemler düşünüyoruz. İnsanlar New York’un karantinaya alınmasını istiyor çünkü burası sıcak nokta. Yapmak zorunda değiliz ancak bugün New York ve muhtemelen New Jersey ile Connecticut’ın bazı bölümlerini iki hafta zorunlu karantina uygulayabiliriz” ifadelerini kullandı.

CUOMO: SAVAŞ İLANIDIR

Trump’ın açıklamaları ile ilgili bilgisi olmadığını söyleyen New York Valisi Andrew Cuomo ise, “Bu eyaletlere savaş ilanıdır” dedi. Bu şekilde uygulanacak bir karantinanın yapıcı olmaktan uzak ve ABD karşıtı olacağını belirten Cuomo, bunun tamamen kaosa yol açacağını savundu. Cuomo, New Orleans gibi eyaletlerde ve virüsün fazla olduğu bölgelerdeki yükseliş göz önüne alındığında New York’u karantinaya almanın tamamen etkisiz olacağını ve bunun mantıklı olmadığını söyledi. Cuomo, “Ciddi bir hükümetin veya profesyonel bir yöneticinin bunu destekleyeceğini asla sanmıyorum” ifadelerini kullandı.

KISITLAYICI TEDBİRLER

Açıklamadan kısa süre sonra Cuomo ile konuşan Trump, karantina fikrinden vazgeçti. Twitter hesabından açıklama yapan Trump, bu eyaletler için karantinaya şu aşamada gerek olmadığını ancak güçlü seyahat kısıtlayıcı tedbirler alacaklarını ifade etti. Trump’ın açıklamasından kısa süre sonra ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), söz konusu üç eyaletle ilgili uyarı yayımladı. Uyarıda, Kovid-19 salgınının yayılmasını önleyebilmek amacıyla New York eyaleti ile komşuları New Jersey ve Connecticut eyaletlerinde yaşayanlardan, 14 gün boyunca tüm iç seyahatlerden kaçınmaları istendi. Seyahat uyarısı, gündelik hayatın devamında önemli rol oynayan sağlık, altyapı ve gıda sektörü çalışanları gibi kesimleri kapsamayacak.

USNS COMFORT NEW YORK’A GİDİYOR

Comfort

Koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD, tedbirlerini arttırmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Norfolk deniz üssünde bakımı tamamlanan Amerikan Deniz Kuvvetleri’ne bağlı USNS Comfort hastane gemisini New York kentine gönderdi. Virginia eyaletindeki deniz üssünde yapılan törene katılan Trump, 19 gün sonra ilk kez Beyaz Saray’ın dışına çıkmış oldu. 73 yaşındaki Trump, virüs salgını için yüksek riskli kategoride bulunuyor.