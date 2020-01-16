Uçağı düşüren füze videosuna tutuklama

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bölgedeki “ABD ve Avrupa kuvvetlerinin güvende olmadığı” tehdidinde bulundu. İran devlet televizyonuna göre, başkent Tahran’da kabine toplantısında konuşan Ruhani, “Biz bölgede güvenlik sorunu yaşanmasını istemiyoruz. Bu bölgeden, savaşmadan akıllıca gidin. Bugün ABD askerleri güvende değil. Yarın Avrupa askerleri de güvende olmayabilir. Gelin, nükleer anlaşmaya geri dönelim” dedi. ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin bölge güvenliğini olumsuz etkilediğini dile getiren Ruhani, “Bölgedeki güvenlik sorunu da ABD, Avrupa ve dünyanın güvenliğini olumsuz etkileyecektir” ifadelerini kullandı.

ORDU’YA “SAMİMİYET” ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Ruhani, İran askeri yetkililerini sorumluluk almaya yönelik çağrılarına da bir yenisini ekledi. Ruhabi, askeri yetkilileri, Ukrayna uçağının düşürülmesiyle ilgili gerçekleri kamuoyuyla “samimi” bir şekilde paylaşmaya davet etti. Ruhani, “Halk yöneticilerden samimi ve sadıkane davranış bekliyor. Ben, Genel Kurmay ve askeri kuvvetlerden rica ediyorum. Başından sonuna, olayın ayrıntılarını halkla paylaşın. Halktan özür dileyelim.” diye konuştu. Yolcu uçağının vurulmasının ülkede herkesi şoke ettiğini dile getiren Ruhani, “Ben İran-Irak Savaşı’nda 7 yıl boyunca savunma sisteminden sorumlu kişiydim. Ne savaş, ne de İran tarihinde böyle bir olay görülmemiştir” değerlendirmesini yaptı.

Uçak videosuna tutuklama

İran basınında yer alan haberlere göre, Devrim Muhafızları videoyu çekip sosyal medyaya yüklediği gerekçesiyle bir kişiyi tutukladı. Tutuklanan kişinin ulusal güvenliğe aykırı hareket etmek suçlamasıyla yargılanması bekleniyor. Ancak Londra’da bulunan ve videoyu sosyal medyada ilk paylaşan kişi olan İranlı gazeteci Nariman Garib, kaynağının güvende olduğunu belirterek, Devrim Muhafızları’nın yanlış kişiyi tutukladıklarını söyledi. Öte yandan Amerikan New York Times gazetesi, Tahran’da düşen Ukrayna Havayolları’na ait yolcu uçağının İran’a ait iki füzeyle vurulduğunu gösteren yeni bir görüntü yayımladı. Görüntüler uçağın 30’ar saniye arayla fırlatılan İran’a ait iki füzeyle vurulduğunu gösteriyor.

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İngiliz büyükelçi terk etti

İngiltere’nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire’in İran’dan ayrıldığı bildirildi. Tasnim Haber Ajansı’na göre, Ukrayna uçağında hayatını kaybedenler için Tahran’da düzenlenen anma etkinliğine katıldığı gerekçesiyle kısa bir süre gözaltına alınmasıyla gündeme gelen İngiltere’nin Tahran Büyükelçisi Macaire, İran’ı terk etti. Haberde, İngiliz Büyükelçi’nin “kurallara uygun olarak ülkeden ayrıldığı” ifadelerine yer verildi.